Deux pompiers blessés en réponse à un incendie dans un immeuble commercial vacant d’Algonquin – Shaw Local

ALGONQUIN – Deux pompiers ont été blessés alors qu’ils répondaient à un incendie de structure dans un immeuble commercial vacant à Algonquin vendredi soir.

Les deux pompiers ont répondu aux informations faisant état d’un incendie de structure dans le bloc 900 du chemin Cary à Algonquin vers 18 h 11 vendredi, selon un communiqué de presse du district de protection contre les incendies d’Algonquin-Lake.

Les deux pompiers ont été blessés et soignés, mais n’ont pas dû être hospitalisés, selon le communiqué. La paire a été libérée par les ambulanciers sur les lieux vendredi.

A l’arrivée des équipes, les pompiers ont trouvé “un grand volume de feu” à l’arrière d’un bâtiment vacant, selon un communiqué vendredi du district. Le feu a été déclenché par deux passants qui se promenaient dans le secteur.

Un incendie dans une structure commerciale vacante le vendredi 15 juillet 2022 à Algonquin a obligé deux pompiers à se faire soigner. (Alex Vucha pour Shaw Local)

L’incendie a mis environ 30 minutes à s’éteindre, indique le communiqué. Aucune autre blessure au-delà des deux pompiers n’a été signalée.

La cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête de la part des autorités, notamment du service d’incendie d’Algonquin-Lake in Hills, ainsi que du service de police d’Algonquin et du prévôt des incendies de l’État de l’Illinois, indique le communiqué.

Les autorités n’ont pas non plus encore déterminé l’étendue totale des dégâts.

Les responsables d’Algonquin-Lake dans le district de protection contre les incendies de Hills n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.

Les équipes environnantes ont aidé à l’incendie, y compris des départements de Carpentersville, Fox River Grove, Huntley, Crystal Lake et Hampshire. Le service de police d’Algonquin et le service des eaux d’Algonquin ont également aidé.

Il s’agit d’une histoire en développement qui pourrait être mise à jour à mesure que de plus amples informations deviennent disponibles.