Deux policiers tués « à la manière d’une exécution » dans une embuscade dans une campagne australienne | Nouvelles du monde

Trois personnes ont été tuées par la police dans une propriété de l’Australie rurale après une impasse de six heures qui a commencé par la fusillade “de style exécution” de deux officiers et d’un voisin.

La police a déclaré que la violence avait éclaté lundi vers 16 h 45, heure locale, lorsque quatre agents sont arrivés pour enquêter sur les informations faisant état d’une personne disparue dans une propriété éloignée à l’ouest de Brisbane, dans le Queensland.

Au moins deux hommes, censés être en tenue de camouflage, ont ouvert le feu sans avertissement sur la police, a rapporté Sky News Australia.

Les agents ont riposté, mais deux ont été grièvement blessés et sont morts sur les lieux, a indiqué la police.

Les deux officiers, un homme de 29 ans et une femme de 26 ans, ont été abattus lors d’une fusillade de type exécution à bout portant, selon Sky News Australia.

Un troisième officier serait blessé à l’hôpital voisin de Chinchilla.

La police a déclaré qu’un passant, peut-être un voisin, avait également été tué lors de la fusillade dans la propriété de la ville de Wieambilla.

La commissaire de police du Queensland, Katarina Carroll, a déclaré lors d’un briefing qu’un troisième officier avait été effleuré par une balle et qu’un quatrième s’était échappé lors de la confrontation initiale.

Une situation de siège s’est ensuite développée sur la propriété, ont indiqué les autorités, avec des policiers spécialisés et un soutien aérien appelés.

Peu après 22h30, deux hommes et une femme ont été tués lors d’un deuxième affrontement majeur avec la police, mettant fin aux violences.

La région est peu peuplée et compte plusieurs grandes propriétés et champs gaziers.

“Exécuté par des tueurs impitoyables”

Le commissaire a refoulé ses larmes lors d’une conférence de presse précédente après avoir confirmé les trois premiers décès.

“Tragiquement, il s’agit de la plus grande perte de vie que nous ayons subie en un seul incident ces derniers temps”, a déclaré Mme Carroll.

Le président du syndicat de la police, Ian Leavers, a déclaré que les policiers décédés n’avaient “aucune chance” de tirer dessus.

“Savoir qu’elle et lui ne sont plus avec nous dans ce qui était une exécution impitoyable, calculée et ciblée de nos collègues et de nos proches nous rappelle les risques très réels auxquels nous sommes confrontés chaque jour dans l’exercice de nos fonctions”, a déclaré M. Leavers dans un vidéo.

“Ils ont été exécutés par des tueurs sans remords et impitoyables.”

Anthony Albanese, le Premier ministre, a présenté ses condoléances aux familles des personnes en deuil et a déclaré que c’était “une journée déchirante pour les familles et les amis des policiers du Queensland qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions”.