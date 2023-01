Deux policiers du Met à la retraite inculpés pour “réseau de pédopornographie” lié à un officier en service retrouvé mort

DEUX policiers retraités du Met ont été inculpés pour un réseau présumé de pédopornographie lié à un inspecteur en chef en exercice retrouvé mort avant qu’il ne puisse également être inculpé.

Le Sun a révélé lundi comment le corps de l’inspecteur en chef du Met, Richard Watkinson, avait été découvert à son domicile après qu’il ne se soit pas présenté pour être inculpé du complot présumé.

Il devait répondre à la caution jeudi dernier et des officiers du Met ont été envoyés à son domicile du Buckinghamshire pour effectuer un contrôle de bien-être lorsqu’ils ne sont pas arrivés.

Le Met a finalement confirmé hier que Watkinson, basé dans l’ouest de Londres, allait être accusé de complot en vue de distribuer ou de montrer des images indécentes d’enfants, de trois chefs d’accusation de prise de photos indécentes d’un enfant, de voyeurisme et de deux chefs d’inconduite dans la fonction publique.

Le Crown Prosecution Service avait autorisé des poursuites contre lui.

Sa mort est considérée comme inexpliquée mais non suspecte et une enquête a été ouverte et ajournée.

Des sources affirment que l’on soupçonne qu’il s’est suicidé et que d’autres tests toxicologiques sont en cours.

Il avait été suspendu de ses fonctions après son arrestation en juillet 2021.

Ses conspirateurs présumés et anciens flics du Met Jack Addis, 63 ans, sans adresse fixe mais du Perthshire, en Écosse, et Jeremy Laxton, 62 ans, du Lincolnshire, comparaîtront au Westminster Magistrates ‘Court le jeudi 9 février.

Addis a été accusé de complot en vue de distribuer ou de montrer des images indécentes d’enfants.

Il a été arrêté en novembre 2021.

Laxton a été accusé de complot en vue de distribuer ou de montrer des images indécentes d’enfants, de trois chefs d’accusation de prise de photos indécentes d’un enfant, de possession d’images interdites d’un enfant, de possession d’images pornographiques extrêmes et d’incitation ou d’assistance intentionnelle à une infraction.

Il a été arrêté en septembre 2021.

Ils ont tous deux quitté la force il y a plus d’une décennie.