Le policier de l’État de l’Alaska et le maître-chien K9 sont accusés d’agression pour délit après avoir prétendument utilisé la force contre un homme qui portait le même nom de famille qu’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt actif.

Deux policiers de l’État de l’Alaska sont accusés d’agression après avoir prétendument arrêté un homme, l’avoir tasé et avoir utilisé un chien policier pour attaquer un homme – alors qu’ils recherchaient en réalité son cousin.

Le jeudi 15 août, le commissaire du département de la sécurité publique de l’Alaska, James Cockrell, a annoncé dans un communiqué conférence de presse que deux officiers avaient été accusés d’agression au quatrième degré – un délit – à la suite de l’incident survenu le 24 mai dans la ville de Soldotna, sur la péninsule de Kenai, au sud-ouest d’Anchorage.

Selon un communiqué de presse du Département de la sécurité publique de l’Alaska, le policier d’État Joseph Miller, 49 ans, et l’agent K9 Jason Woodruff, 42 ans, ont initialement répondu à un rapport en mai qui indiquait qu’une voiture avait été retrouvée immatriculée au nom d’un homme faisant l’objet d’un mandat d’arrêt actif pour délit. Presse associée Il a été rapporté que le mandat d’arrêt contre l’homme concernait le fait qu’il n’avait pas purgé sa peine pour avoir conduit avec un permis révoqué.

Les documents d’accusation obtenus par l’AP indiquent que Miller et Woodruff n’auraient pas vérifié qui se trouvait réellement à l’intérieur du véhicule et auraient ordonné à l’homme à l’intérieur de sortir, même si l’homme aurait dit aux policiers qu’il ne faisait l’objet d’aucun mandat.

Miller aurait ensuite brisé la lunette arrière de la voiture avec sa matraque et aspergé l’intérieur de gaz poivré, selon les documents. L’homme serait alors sorti de la voiture et Miller lui aurait donné un coup de pied dans le tibia, un coup de poing à l’arrière de la tête ou du cou et lui aurait marché dessus, ce qui lui aurait projeté le visage contre le verre brisé sur le sol depuis la lunette arrière, selon l’AP.

« Il aurait fallu poser des questions supplémentaires avant de briser la vitre et de le faire sortir de sa voiture », a déclaré Cockrell lors de la conférence de presse.

Miller aurait également utilisé un pistolet paralysant sur l’homme alors qu’un autre policier d’État, qui n’a pas été inculpé, tentait de le menotter. À un moment donné, selon les documents d’accusation cités par l’AP, Miller aurait accidentellement frappé l’autre policier avec le Taser.

Woodruff aurait également déployé un chien policier pour mordre l’homme, selon les documents. Même après que l’homme ait essayé de s’éloigner du chien et ait supplié Woodruff d’« arrêter le chien » à plusieurs reprises, Woodruff lui aurait ordonné de continuer à mordre.

L’AP a rapporté que l’homme avait besoin d’une intervention chirurgicale pour réparer des lacérations musculaires après l’incident.

Les images de l’incident, filmées par une caméra corporelle, seront diffusées dans leur intégralité une fois l’enquête criminelle terminée, a déclaré Cockrell lors de la conférence de presse.

« Personnellement, lorsque j’ai visionné cette vidéo, j’ai été totalement écœuré par ce que j’ai vu », a-t-il déclaré.

Alors que le personnel médical d’urgence se préparait à transporter l’homme à l’hôpital, a rapporté l’AP, les soldats ont alors réalisé qu’il n’était pas la personne qu’ils recherchaient ; mais que les deux hommes étaient des cousins ​​​​portant le même nom de famille.

Les policiers ont arrêté l’homme pour plusieurs chefs d’accusation, mais le bureau du procureur du district de Kenai a rejeté les accusations, ajoutent les documents d’accusation.

« Je travaille dans ce service depuis 33 ans et je n’ai jamais vu un policier de l’État d’Alaska agir de la sorte », a déclaré Cockrell lors de la conférence de presse. « À cause de leurs actions, la personne qui se trouvait dans ce véhicule et qui a été transportée à l’hôpital a été gravement blessée. »

Les deux officiers ont été placés en congé administratif, a-t-il ajouté, et a déclaré que le chien policier – nommé Olex, selon l’AP – a été retiré du service.

Les enquêteurs du Bureau d’enquête de l’Alaska se penchent sur l’affaire, selon l’AP. Selon les documents d’accusation, Miller aurait dit aux enquêteurs qu’ils n’auraient pas eu besoin de recourir à la force si l’homme était simplement sorti de la voiture et avait obéi à leurs ordres.

« Je tiens à être clair : les actions de ces deux individus ne sont pas acceptables pour moi, ne sont pas conformes à notre formation et à notre politique, et je sais qu’elles ne sont pas acceptables pour les Alaskiens que nous servons », a écrit Cockrell dans le communiqué de presse.

Les policiers doivent comparaître devant le tribunal de Kenai, en Alaska, le 10 septembre, selon l’AP. On ignore s’ils ont plaidé coupable ou engagé un avocat.

