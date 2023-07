Deux plafonds d’allocations pour enfants: réaction du travail contre Starmer à propos du revirement des allocations pour enfants

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer fait face à une mutinerie de la part des députés travaillistes à propos de son plan visant à maintenir le plafond des prestations pour deux enfants du « méchant sifflet de chien » des conservateurs, exposant une énorme fracture dans le parti avant des élections partielles cruciales.

Le dernier revirement du leader travailliste – qui l’a vu revenir sur les plans visant à abandonner la politique controversée conçue par l’architecte de l’austérité George Osborne – a été ouvertement condamné par les députés d’arrière-ban et a déclenché une réaction violente dans le cabinet fantôme.

Sir Keir devrait être interrogé sur la controverse lors d’une réunion du cabinet fantôme du parti mardi. Un ministre fantôme a dit L’indépendant que la décision était « extrêmement décourageante », tandis qu’un autre député a déclaré qu’il n’était « pas satisfait » du demi-tour.

Le dirigeant travailliste sera préoccupé par le fait que des alliés du centre tels que le dirigeant travailliste écossais Anas Sarwar se sont également prononcés contre le plan aux côtés de gauchers tels que Jeremy Corbyn, John McDonnell et Zarah Sultana.

Le bailleur de fonds du travail Unison a qualifié le plafond des allocations pour deux enfants de « cruel » tandis que la Fabian Society, une société affiliée généralement sympathique à Sir Keir, l’a critiquée comme une politique de « sifflet de chien méchant » visant à attirer les électeurs mécontents du fait que les familles nombreuses obtiennent des prestations.

La querelle croissante est survenue lorsque le maire du Labour North of Tyne, Jamie Driscoll, a dramatiquement quitté le parti et s’en est pris à Sir Keir dans une lettre de sortie extraordinaire, lui disant: « Vous avez fait demi-tour sur tant de promesses. »

Furieux d’avoir été empêché de se présenter au concours de la mairie du Nord-Est, M. Driscoll – un ailier gauche décrit comme le « dernier Corbynista au pouvoir » – a affirmé que le dirigeant travailliste était engagé dans une « gymnastique mentale digne de l’or olympique ».

Sir Keir, qui a juré de supprimer le plafond des allocations pour deux enfants alors qu’il se présentait pour devenir le leader, a déclenché l’énorme dispute en déclarant dimanche à la BBC qu’il « ne changeait pas » la politique conservatrice si le parti travailliste gagnait le pouvoir.

Signalant que le parti travailliste était sur le point d’abandonner la politique – qui empêche les parents de demander des prestations pour tout troisième enfant né après avril 2017 – le secrétaire au travail fantôme et aux pensions, Jonathan Ashworth, a déclaré le mois dernier seulement que c’était « odieux » et qu’il « gardait des enfants ». dans la pauvreté ».

Un ministre du Travail de l’ombre a déclaré L’indépendant il y avait « beaucoup de mécontentement » parmi les députés sur les remarques de Sir Keir et « beaucoup de lobbying » pour forcer une refonte.

« Il est extrêmement décourageant et contraire à nos politiques de niveler le pays et de sortir les enfants de la pauvreté pour leur permettre de briser le plafond des classes », ont-ils déclaré, ajoutant que le parti « doit offrir l’espoir de gagner ».

Un député travailliste de gauche a déclaré L’indépendant le demi-tour serait « la goutte qui fait déborder le vase », suscitant la condamnation de toutes les ailes du parti. Ils ont dit que les gens demanderaient : « Quel est l’intérêt du Labour ?

M. Sarwar a déclaré que les travaillistes écossais restaient fermement opposés au plafond et « feraient pression » sur Sir Keir et son équipe pour qu’ils « agissent aussi vite que possible dans le cadre de nos règles budgétaires pour supprimer cette politique odieuse ».

Une source travailliste a déclaré au Huffington Post que le parti était en « effondrement » sur la question, avec un cabinet fantôme menaçant de démissionner. « Il y a beaucoup de colère parmi les députés et certains députés ont menacé de démissionner », ont-ils déclaré.

M. Starmer a déclaré que cela ne le dérangeait pas de « frotter des plumes » avec la gauche travailliste (Jeff Overs/BBC/AFP/Getty)

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, qui avait auparavant qualifié la politique conservatrice d’« obscène », a eu du fil à retordre sur la question par des députés lors d’une réunion parlementaire du Parti travailliste (PLP) lundi soir.

Mme Rayner a déclaré que la « mission » de lutter contre la pauvreté des enfants restait, mais a insisté sur le fait que le Parti travailliste ne pouvait pas faire de « propositions non financées » sur le plafond des prestations pour deux enfants – sa suppression étant estimée à 1,4 milliard de livres sterling par an.

Une demi-douzaine de députés de tout le parti – dont Stella Creasy, Rosie Duffield et l’ailier gauche Lloyd Russell-Moyle – se sont prononcés contre le demi-tour, certains demandant si Sir Keir avait simplement fait « une erreur » dans sa BBC. entretien.

Mais M. Russell-Moyle a déclaré aux journalistes après la réunion : « Nous n’avons reçu aucune assurance. Nous continuerons à le pousser. [Scrapping the cap] doit toujours être à l’ordre du jour.

Parmi les hauts députés travaillistes de la gauche douce et du centre partageant leur propre consternation, Meg Hillier, présidente de la commission des comptes publics, a déclaré à la BBC qu’elle « ferait pression pour une levée » du plafond des allocations pour deux enfants.

Stephen Timms, président du comité du travail et des pensions, a déclaré que la politique « n’a vraiment de sens que si vous pensez que les familles ne devraient pas avoir plus de deux enfants ».

Mme Duffield, la députée de Canterbury du centre-droit travailliste, a décrit la politique des deux enfants comme « l’une des lois les plus désagréables jamais adoptées au Royaume-Uni ».

Jonathan Ashworth a précédemment qualifié la casquette de « odieuse » (Archives PA)

M. Corbyn a également fustigé M. Starmer, affirmant qu’il n’y avait « aucune justification pour maintenir les enfants dans la pauvreté ». Et l’ancien chancelier fantôme, M. McDonnell, a déclaré que le parti avait besoin d’une discussion « honnête » sur la pauvreté des enfants, car il était « évident que certains membres du parti n’apprécient pas pleinement son impact ».

Et Mme Sultana a déclaré que la politique « devrait absolument être abolie ». Elle a tweeté : « La limite de deux enfants est une politique d’une cruauté indescriptible, infligeant dénuement et misère aux enfants et aux parents. »

La secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea, a déclaré que le syndicat avait toujours fait campagne contre le plafond de deux enfants, « parce que punir les enfants pour ‘encourager’ leurs parents est non seulement cruel, mais cela méconnaît totalement les causes profondes de la pauvreté ».

Le plafond des prestations pour deux enfants a été introduit par l’architecte de l’austérité George Osborne (Getty)

Le secrétaire général de la Fabian Society, Andrew Harrop, a déclaré qu’il « n’allait pas prétendre que je suis satisfait de la nouvelle ligne de Labour ». Il a tweeté : « C’est une politique vicieuse qui engendre la privation des enfants. Et un méchant sifflet de chien (quel genre de familles ont 3 enfants et plus dans la Grande-Bretagne moderne ?) »

L’ancienne commissaire à l’enfance, Anne Longfield, a tweeté : « Le plafond des allocations pour deux enfants est une politique injuste et mauvaise, et il devrait être abandonné par quiconque est au gouvernement. » Et Save the Children UK a déclaré que les travaillistes « doivent être clairs sur leur position sur cette question – et rapidement ».

Les recherches de la bibliothèque de la Chambre des communes ont montré que la suppression du plafond permettrait de sortir 270 000 ménages de la pauvreté pour un coût de 1,4 milliard de livres sterling.

Grillé sur la question, la secrétaire à l’intérieur de l’ombre, Yvette Cooper, a déclaré à ITV Bonjour Bretagne que le Parti travailliste devait « s’assurer que les propositions que nous présentons sont entièrement chiffrées et financées afin que nous puissions réellement les mettre en œuvre ».

La secrétaire de mise à niveau de l’ombre, Lisa Nandy, a également soutenu Sir Keir, disant à Politico qu’il y aura « beaucoup de choses que les travaillistes aimeraient faire au cours du premier mandat… que nous ne pourrons tout simplement pas faire ».

Une source travailliste a déclaré: « Il y a une gamme de choses que nous aimerions faire autrement mais que nous ne pourrons pas nous permettre parce que les conservateurs ont perdu le contrôle des finances publiques. »

Dans sa lettre de démission à Sir Keir, M. Driscoll a déclaré: «Vous avez fait demi-tour sur tant de promesses: 28 milliards de livres sterling pour faire face à l’urgence climatique, des repas scolaires gratuits, la suppression des frais de scolarité universitaires, l’annulation de la privatisation du NHS; en fait, une liste de promesses non tenues trop longue pour être répétée dans cette lettre.

Les travaillistes ont choisi Kim McGuinness comme candidate pour le concours du maire du Nord-Est de l’année prochaine. M. Driscoll a promis de se présenter en tant qu’indépendant s’il pouvait collecter 25 000 £ pour sa campagne. Il avait déjà levé 40 000 £ en fin d’après-midi de lundi.

Mais le parti travailliste a publié une déclaration suggérant que M. Driscoll n’était tout simplement pas jugé assez bon, ajoutant: « Nous ne nous excusons pas que les candidats travaillistes soient tenus au plus haut niveau. »