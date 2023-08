Deux pétroliers entrent en collision dans le canal de Suez, perturbant le trafic | Nouvelles du monde

Deux pétroliers sont entrés en collision dans le canal de Suez, perturbant la circulation sur cette voie navigable mondiale pendant plusieurs heures, ont indiqué les autorités égyptiennes.

Le Canal de Suez L’Autorité a rapporté qu’un pétrolier transportant du gaz naturel liquéfié, le BW Lesmes, battant pavillon singapourien, a subi des problèmes mécaniques mardi soir et s’est échoué alors qu’il traversait le canal.

Un pétrolier, le Burri, battant pavillon des îles Caïmans, s’est ensuite écrasé sur le navire en panne.

Les pétroliers faisaient partie d’un convoi voyageant de la mer Méditerranée vers la mer Rouge.

Les autorités du canal ont déclaré avoir réussi à renflouer et remorquer le BW Lesmes, tandis que des efforts étaient en cours pour retirer le Burri de la voie navigable.

« Nous avons immédiatement réglé les pannes (…) et la circulation redeviendra normale dans les deux sens dans les prochaines heures », a déclaré l’amiral Ossama Rabei, chef de l’autorité du canal.

Il a ajouté que les premières inspections ont montré qu’il n’y avait pas de dommages significatifs aux pétroliers ni de pollution sur le site.

Cette collision est le dernier incident impliquant un navire coincé dans la voie navigable, avec une vague de navires échoués ou en panne au cours des dernières années.

En mars 2021, L’Ever Given, battant pavillon panaméen, un porte-conteneurs colossal, s’est écrasé dans une berge sur un tronçon à voie unique du canal, bloquant la voie navigable pendant six jours et perturbant le commerce mondial.

Image:

Le BW Lesmes dans la voie navigable après la collision Pic: AP





Le canal, ouvert en 1869, constitue un lien crucial pour le pétrole, le gaz naturel et les marchandises entre l’Europe et les pays d’Asie du Sud et de l’Est et d’Océanie.

Environ 10 % du commerce mondial transite par le canal, une source majeure de devises pour le gouvernement égyptien.

Les autorités affirment que 23 851 navires ont emprunté la voie navigable l’année dernière, contre 20 649 navires en 2021.

Les revenus du canal en 2022 ont atteint 6,3 milliards de livres sterling, le plus élevé de son histoire.