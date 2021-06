Deux petites filles volent la voiture de leurs parents pour se rendre en Californie, l’aventure estivale se termine par un crash

Un incident choquant a été signalé mercredi 2 juin dans l’Utah, après que deux petites filles ont volé la voiture de leurs parents pour se rendre en Californie avant d’entrer en collision avec un semi-camion à dix milles de là. Les frères et sœurs, âgés de 9 et 4 ans, se sont réveillés à 3 heures du matin pendant que leurs parents dormaient, ont volé les clés de leur Chevy Malibu et se sont faufilés hors de leur maison dans l’ouest de la Jordanie par le sous-sol pour faire ce voyage. La sœur aînée, avec son plus jeune sur le siège passager, a réussi à parcourir 10 miles de West Jordan à West Valley City, y compris l’autoroute 201 de l’Utah, avant de faire glisser une voiture sur le côté, puis de percuter un semi-camion.

Les sœurs se dirigeaient vers la Californie pour une « aventure estivale » parce qu’elles voulaient nager dans l’océan et voir les dauphins, a déclaré Scott List, détective de la police de West Jordan. ABC4.

Les autorités policières ont également détaillé l’incident dans un fil Twitter le 3 juin qui a déclaré que les agents qui ont répondu à l’accident ont été surpris de trouver une petite fille au volant. Les filles avaient conduit à environ 16 km de West Jordan, dans l’Utah, sur une autoroute et une autoroute avant de sortir, sautant une médiane et s’écrasant de plein fouet dans un semi-camion.

Les agents ont été assez surpris lorsqu’ils ont répondu à un accident ce matin et ont découvert que le conducteur était une fille de 9 ans. La jeune fille et sa sœur de 4 ans ont apparemment attrapé les clés de la voiture familiale pendant que leurs parents dormaient et se sont lancées dans leur propre aventure estivale. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC– Police WVC (@WVCPD) 2 juin 2021

Heureusement, les filles n’ont pas été blessées dans l’accident car elles portaient des ceintures de sécurité. Cependant, la police a déclaré que la voiture était gravement endommagée et que le semi-camion devait être remorqué.

Heureusement, personne n’a été blessé, nous pensons en grande partie parce que ces petites filles se souvenaient au moins de porter leur ceinture de sécurité ! Alors, qu’est-ce qui a motivé ce voyage impromptu ? Les filles ont dit aux policiers qu’elles se rendaient en Californie parce qu’elles voulaient « nager dans l’océan ». — Police de WVC (@WVCPD) 2 juin 2021

Les parents, inconscients de la catastrophe, ont été appelés par le détective pour les informer de la balade de leur fille. Les parents ont été choqués et horrifiés de découvrir que leurs enfants étaient partis, a-t-il ajouté. ABC4 rapporte que les parents avaient parlé plus tôt d’un éventuel voyage en Californie, ce qui, selon les autorités, aurait pu inciter les enfants à s’y rendre seuls.

Le conducteur du semi-remorque avait appelé la police après avoir repéré une voiture qui roulait de manière erratique, pensant que celui qui conduisait la voiture était ivre ou avec les facultés affaiblies. Mais alors qu’il suivait la voiture, celle-ci a fini par écraser son camion.

Témoin de l’accident, Danielle LeBlanc, conductrice d’autobus scolaire, a déclaré au média qu’après l’accident, elle avait essayé de chercher des parents mais n’avait vu que les deux petites filles sur le siège avant.

