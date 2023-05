Deux personnes tuées et deux blessées dans une fusillade à la Nouvelle-Orléans

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – La police de la Nouvelle-Orléans enquête après que des fusillades apparemment liées samedi soir aient fait deux morts et deux blessés.

Les agents ont répondu vers 21 heures après avoir reçu des appels concernant des fusillades à deux endroits de la ville à quelques minutes d’intervalle, a indiqué la police dans un communiqué de presse. Les enquêteurs pensent que les tirs étaient liés et ils s’efforcent d’établir un mobile et de trouver la ou les personnes responsables.

La police a déclaré croire que cela avait commencé par des coups de feu dans le pâté de maisons 6000 de Beechcraft Street, où ils ont trouvé un garçon de 17 ans qui avait été tué par balle. Il a été déclaré mort sur les lieux.

À quelques pâtés de maisons, ils ont trouvé une femme de 31 ans qui avait été abattue à l’intérieur de sa voiture. dit la police. La femme a été transportée à l’hôpital où elle a été déclarée morte. Un bébé de deux mois qui se trouvait également dans la voiture a été transporté à l’hôpital mais n’a pas été blessé, a indiqué la police.

Deux autres personnes qui avaient été abattues – âgées de 13 et 20 ans – se sont présentées dans les hôpitaux locaux. La police pense qu’ils ont également été abattus dans le pâté de maisons 6000 de Beechcraft Street.

La police a déclaré que le bureau du coroner de la paroisse d’Orléans déterminera la cause du décès et publiera les noms des victimes une fois les autopsies terminées et les familles informées.

The Associated Press