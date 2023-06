Deux personnes tuées dimanche après un accident de renversement à Elburn – Shaw Local

ELBURN – Un homme et une femme ont été tués après avoir été éjectés d’un SUV lors d’un accident de renversement à Elburn tôt dimanche, selon un communiqué de presse.

La police a été appelée vers un transformateur ou un incendie possible dans le secteur de North Main Street et Walker Drive vers 3 heures du matin, où ils ont trouvé un poteau électrique ComEd endommagé et un petit feu dans l’herbe en dessous, selon le communiqué.

Les agents ont identifié les dommages sur le poteau en bois comme étant compatibles avec le fait d’avoir été heurté par un véhicule.

Les agents ont commencé à chercher un véhicule endommagé et ont trouvé un SUV Honda Pilot 2004 dans un champ agricole adjacent. Il est apparu que la Honda roulait vers le sud sur la route 47 et s’est renversée plusieurs fois après l’accident initial, selon le communiqué.

Une femme de 29 ans et un homme de 34 ans ont été retrouvés allongés à différents endroits sur le terrain entre le lieu de l’accident et l’emplacement final du véhicule. Il est apparu que les deux ont été éjectés du véhicule et tous deux ont été déclarés morts sur les lieux, selon le communiqué.

Le chef de la police d’Elburn, Nicholas Sikora, a déclaré dans un e-mail qu’il ne pouvait pas confirmer si l’homme et la femme portaient des ceintures de sécurité au moment de l’accident.

« Nous soupçonnerions qu’aucun des deux ne portait de ceinture de sécurité, mais nous devrons attendre le rapport final de l’équipe de reconstruction de l’accident pour essayer de nous donner plus de réponses », a déclaré Sikora dans son e-mail.

Le bureau du coroner du comté de Kane n’a pas été en mesure de divulguer l’identité des deux personnes décédées lundi.

L’équipe de reconstruction de l’accident du comté de Kane terminera l’enquête complète sur l’accident.

Le district de protection contre les incendies d’Elburn & Countryside, le bureau de gestion des urgences du comté de Kane et le bureau du shérif du comté de Kane ont fourni une assistance supplémentaire sur les lieux. La police de South Elgin a fourni un drone et un pilote pour vérifier la zone de terrain pour tout blessé supplémentaire, selon le communiqué.