Deux personnes tuées dans une «rrange violente» alors qu’un voisin a entendu des cris «hystériques» lorsqu’un policier a ouvert le feu après avoir retrouvé le corps et blessé un enfant

Les DETECTIVES enquêtent après la mort de deux hommes au cours d’une « rguera violente », l’un aurait été assassiné et le second abattu par des flics.

Un jeune enfant a également été blessé lors de l’incident terrifiant qui s’est produit hier matin dans un appartement de Milton Keynes, Bucks.

Des policiers sur les lieux où un enfant a été retrouvé grièvement blessé et deux hommes sont morts Crédits : sbna_fairleys

La police a été appelée après que des voisins aient entendu des cris hier matin Crédit : PA

Des voisins inquiets ont appelé la police après avoir entendu une « horrible agitation » dans une propriété du premier étage dans le quartier calme et verdoyant.

Les flics se sont précipités sur les lieux après plusieurs rapports faisant état de « graves troubles » et d’une entrée forcée dans la maison.

Les agents ont découvert le corps d’un homme dans la trentaine et d’un enfant grièvement blessé, avec une femme et un deuxième enfant en état de choc mais semblant indemnes.

Un homme dans la vingtaine se trouvait également dans la propriété, des agents déployant un pistolet Taser avant de tirer des coups de feu lors du raid à Denmead à Two Mile Ash, à la périphérie de la ville.

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux et il a reçu les premiers soins mais a été déclaré mort sur les lieux vers 9h40.

Les familles des deux hommes ont été informées par les agents de l’incident.

Le jeune enfant qui a été retiré de la propriété a été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état grave, où ils restent.

Les médecins légistes examinent la scène Crédits : sbna_fairleys

La police de Thames Valley a entrepris un renvoi obligatoire à l’IOPC Crédit : PA

Une enquête a été ouverte sur la tragédie et la police de Thames Valley s’est référée à l’Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC).

Alors que les équipes médico-légales continuaient aujourd’hui à parcourir le bloc de six appartements et les jardins et trottoirs environnants, des voisins choqués ont raconté l’horreur.

Algars Vilsons a raconté comment il avait été dérangé par « un son vraiment étrange » alors qu’il était assis sur son canapé en train de jouer à des jeux informatiques.

Il a déclaré : « On aurait dit que quelqu’un battait un chien. Cela sonnait vraiment horrible, c’était vraiment bizarre et je savais que quelque chose n’allait pas.

Algars, 28 ans, dont la maisonnette est à angle droit par rapport à l’appartement, a déclaré : « J’ai entendu toute cette agitation, il y avait des cris et des cris et des jurons. Cela a duré près de 30 minutes. Je n’avais aucune idée de quoi il s’agissait, mais c’était une grosse dispute.

L’opérateur de production de boulangerie a déclaré au Sun : « Les fenêtres étaient ouvertes et j’ai entendu un homme continuer à dire à une femme ‘Il n’est pas mort, il est vivant. Croyez-moi, je suis votre mari.

Des voisins ont décrit avoir entendu des cris avant l’arrivée des policiers sur les lieux Crédit : PA

Des médecins légistes ont été vus entrer et sortir d’une propriété à proximité

« La femme avait l’air hystérique et l’homme n’arrêtait pas de répéter qu’il n’est pas mort.

«De nombreux policiers sont arrivés et j’ai vu un jeune enfant qui semblait blessé se faire sortir de l’appartement par un officier.

« Puis une femme est sortie et environ une demi-heure un deuxième enfant a été porté par un policier.

« Je ne connais pas les personnes impliquées mais c’était une situation choquante. C’est normalement si calme et paisible et nous n’avons jamais eu de problème ici auparavant.

Une autre voisine, Jackie Moore, a raconté comment elle avait été « réveillée par toute l’agitation ».

Jackie, 65 ans, vendeuse pour une association caritative, a déclaré : « Je regardais par la fenêtre et j’ai entendu deux coups de feu, bang, bang. J’ai été choqué quand j’ai découvert que deux hommes étaient morts. Je me suis senti traumatisé.

Les voisins ont expliqué qu’ils avaient été réveillés par la » commotion «

Les agents ne recherchent personne d’autre en relation avec l’incident Crédit : © Terry Harris

« L’homme plus âgé qui est décédé vit avec sa femme et ses deux jeunes enfants, un tout-petit et une fille d’environ cinq ans. C’est une personne très étrange, vraiment étrange.

«Il n’a jamais dit bonjour ni salué mon mari ou moi et elle ne disait rien quand elle était avec lui, seulement quand elle était seule avec les enfants.

« Je ne les connais pas par leur nom mais je les ai toujours vus passer. Il est vraiment grand et s’entraîne et a l’air d’origine jamaïcaine. Sa femme est métisse.

« La police est venue me parler mais n’a divulgué aucune information. Ils n’ont même pas dit que quelqu’un était mort.

« Nous vivons ici depuis 12 ans et il n’y a jamais eu d’incident, jamais de problème.

Le chef de police adjoint Christian Bunt a déclaré : « Ce qui s’est passé ce matin ne peut être décrit que comme absolument tragique et aura sans aucun doute un impact sur la communauté.

«Nos pensées vont à ceux qui ont été touchés par cet incident.

« Notre unité des crimes majeurs travaille en étroite collaboration avec l’IOPC pour comprendre exactement ce qui s’est passé.

« À ce stade, personne d’autre n’est recherché dans le cadre de cette enquête et nous cherchons à soutenir toutes les personnes impliquées.

« Les membres de la communauté verront une présence policière accrue. Nous demandons à toute personne ayant des préoccupations ou des informations de s’il vous plaît parler à l’un de nos agents en uniforme.

« Nous demandons également aux membres du public qui pourraient avoir des informations d’appeler le 101 ou de signaler en ligne en citant la référence 20210626-0652 ou s’ils souhaitent rester anonymes, ils peuvent contacter Crimestoppers au 0800 555 111. »