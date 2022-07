Deux personnes transportées à l’hôpital après un accident de renversement à Wonder Lake – Shaw Local

Un accident de capotage à Wonder Lake impliquant deux véhicules a envoyé deux personnes à l’hôpital avec des blessures mineures, ont déclaré des responsables.

Le service d’incendie de Wonder Lake a répondu à l’accident vers 13 heures dimanche sur East Wonder Lake Road et East Maplewood Drive, a déclaré un porte-parole du service d’incendie.

L’un des deux véhicules impliqués a fait un tonneau. À la suite de l’accident, le secteur de la route a été fermé pendant environ 30 minutes.

Les deux personnes transportées à l’hôpital l’ont été à des fins d’évaluation, a précisé le porte-parole.