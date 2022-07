Deux personnes traitées pour inhalation de fumée après un incendie de maison tôt le matin à St. Charles – Shaw Local

Deux personnes ont été traitées pour inhalation de fumée après un incendie de maison tôt le matin à Saint-Charles qui a causé des dommages estimés à 10 000 $.

La cause de l’incendie reste sous enquête. Le service d’incendie de St. Charles a répondu vers 3 heures du matin jeudi à une maison sur Whittington Course pour un rapport de fumée dans un bâtiment, selon un communiqué de presse du service d’incendie de St. Charles. Le premier camion de pompiers de St. Charles est arrivé sur les lieux en moins de quatre minutes et a trouvé de la fumée et un feu actif à l’intérieur de la maison, selon le communiqué.

L’incident a été transformé en alarme générale et les pompiers ont pu maîtriser l’incendie en 15 minutes environ. L’incendie a été contenu au contenu impliqué à l’arrivée, les dommages causés par le feu au contenu étant estimés à 10 000 $.

Le service d’incendie de Saint-Charles était assisté par les services d’incendie de Genève, Batavia, Elburn, West Chicago et North Aurora ainsi que par le service de police de Saint-Charles.