Deux personnes sont décédées à la suite d’une prise d’otage de six heures dans le bureau d’un médecin pour enfants au centre-ville d’Austin, selon la police.

Les corps ont été retrouvés dans le Children’s Medical Group mardi soir, quelques heures après qu’un suspect est entré dans l’établissement avec une arme à feu et a emmené un nombre indéterminé de personnes en captivité.

Le suspect n’a pas été identifié, cependant, l’individu serait un médecin sur la base des négociations entre les policiers et le preneur d’otages via le porte-voix.

Les négociateurs suppliaient le suspect de répondre au téléphone en criant: « Je vous fais savoir, docteur, qu’il existe un moyen de résoudre ce problème. J’ai besoin de votre aide pour régler la situation.

Des policiers ont été vus entrer dans un bâtiment alors qu’ils réagissaient à la prise d’otages au bureau du médecin à Austin, au Texas, où, selon les autorités, deux personnes ont été retrouvées mortes.

Un homme et une femme s’embrassent alors que les policiers d’Austin et les membres du SWAT travaillent sur les lieux mardi soir

L’incident a eu lieu au Children’s Medical Group au centre-ville d’Austin. Le suspect serait un médecin sur la base des négociations des policiers entendus sur les lieux, mais des témoins auraient déclaré que le médecin n’était pas employé dans l’établissement.

La police d’Austin a finalement envoyé un robot, qui a localisé une victime avant qu’une équipe SWAT ne décide d’entrer à l’intérieur.

L’équipe SWAT a trouvé une victime « qui se trouvait à l’origine à l’intérieur du bâtiment et une qui ne l’était pas », a déclaré la police.

Ils n’ont pas confirmé si le tireur présumé était l’un des deux décédés et aucun détail supplémentaire n’a été divulgué.

Des agents avaient été appelés sur les lieux vers 16h30, heure locale, après avoir reçu un appel de « perturbation dans un bâtiment », selon KVUE.

La situation s’est ensuite transformée en une impasse entre les policiers et un preneur d’otages qui a duré jusqu’à 23 heures, au cours de laquelle les autorités ont plaidé à plusieurs reprises pour que le suspect se rende.

Des témoins ont déclaré à un journaliste de Fox 7 sur les lieux que tout le monde à l’intérieur du bureau avait été pris en otage mais que trois personnes avaient été immédiatement libérées par le suspect.

Le parent d’un patient a également déclaré à Fox News que leur médecin faisait partie des personnes retenues captives dans le bâtiment.

« Quand je suis arrivé sur les lieux, j’ai vu une femme escortée par la police hors de la zone enregistrée où elle a été rencontrée et embrassée par un enfant. Et c’est ce que nous avons vu au cours des dernières heures: plusieurs personnes ont été expulsées et transférées à ce que nous ne pouvons que supposer être des êtres chers », a tweeté la journaliste Amanda Ruiz.

Ruiz a déclaré qu’un autre témoin avait affirmé que le suspect ne travaillait pas dans le bureau.

On ne sait pas ce qui a causé la mort ou qui était à l’intérieur du bâtiment, bien qu’un négociateur parlant dans un haut-parleur ait dit: « … Je veux vous aider à résoudre ce problème. Vous avez sauvé beaucoup de vies.

«Je ne peux garantir votre sécurité si vous ne vous conformez pas. Je vous fais savoir, docteur, qu’il existe un moyen de résoudre ce problème. J’ai besoin de votre aide pour régler la situation. Cela commence lorsque vous répondez au téléphone », a déclaré le négociateur, a tweeté le journaliste de KVUE-TV Tony Plohetski.

Les autorités ont été entendues dire au suspect: « Tout ce qui se passe ce soir n’enlève rien à tout ce que vous avez accompli en tant que médecin. »

Dans une mise à jour partagée à 21h30, heure locale, les autorités ont déclaré qu’elles n’avaient pas pu entrer en contact avec le suspect depuis deux heures.

Environ deux heures plus tard, la police a publié une déclaration confirmant qu’une équipe SWAT était entrée dans le bâtiment pour trouver deux personnes mortes.

«Deux sujets ont été localisés et ont été déclarés décédés. L’unité des homicides de l’APD est sur les lieux et enquête », a déclaré la police dans un communiqué sur Twitter.

Plus d’informations seront publiées par la police demain.