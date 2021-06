Deux personnes poignardées à Erfurt en Allemagne, une recherche majeure lancée pour un suspect

L’incident s’est produit dans le quartier sud de la ville sur Wiesenhugel, lorsque le suspect a attaqué deux personnes, apparemment au hasard, près d’un arrêt de bus. Les deux victimes, âgées de 45 et 68 ans, ont été hospitalisées pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

L’agresseur, décrit par la police comme un homme d’une vingtaine d’années, aux cheveux clairs et au visage balafré, a pris la fuite à pied. L’homme parlait allemand pendant l’attaque. Les forces de l’ordre recherchent actuellement le suspect dans une vaste opération de chasse à l’homme impliquant au moins un hélicoptère.

Des images émergeant de la scène montrent l’arrêt de bus bouclé et des experts médico-légaux recueillant des preuves. Aucune information sur les motifs potentiels de l’attaque n’a été immédiatement disponible.

Nächster Messer-Angriff: Mann attackiert Passanten – zwei Menschen im Krankenhaus #Thuringehttps://t.co/OPtUteAARtpic.twitter.com/o56i66jzM6 – TAG24 NEWS Erfurt (@TAG24EF) 28 juin 2021

Le coup de couteau survient quelques jours seulement après qu’un saccage au couteau se soit produit à Würzburg, en Bavière. La police locale a tiré sur le suspect et l’a arrêté après qu’il ait réussi à tuer trois personnes et à en blesser six autres. L’attaque de Wuerzburg était apparemment motivée par le djihad, l’attaquant aurait crié « Allahu Akbar » pendant le déchaînement, tandis que la police lui a par la suite récupéré des documents de propagande du groupe terroriste État islamique.

