Deux personnes «mutilées par le même berger allemand en seulement quatre jours» alors que le propriétaire est inculpé et le chien saisi

Une propriétaire de CHIEN fait face à un procès après que deux personnes auraient été mutilées par son berger allemand dans les quatre jours.

Louise Kirby, 44 ans, a été accusée de posséder un chien dangereusement incontrôlable après les attaques signalées.

Louise Kirby est accusée de posséder un chien dangereusement incontrôlable Crédit : STEVE ALLEN

Il est allégué que son berger allemand Tyson a attaqué deux personnes en seulement quatre jours en août Crédit : STEVE ALLEN

Wigan et Leigh Magistrates ‘Court ont appris hier que son chien Tyson avait attaqué les deux victimes sur la même route à quelques jours d’intervalle en août de l’année dernière.

Kirby, de Bolton, dans le Grand Manchester, n’a parlé que pour confirmer son nom, son adresse et sa date de naissance et pour plaider non coupable aux deux chefs d’accusation.

Sa défense conteste le fait que des blessures aient été subies lors des attaques présumées.

Kirby a été libéré sous caution mais Tyson a été arrêté par la police et devrait être relogé.

Les magistrats ont confirmé que le procès est fixé au 5 février de l’année prochaine.

Cela survient au milieu d’une série d’attaques de chiens cette année, dont une dans laquelle un écolier a été jeté comme une poupée de chiffon par un Rottweiler vicieux le mois dernier.

Dans une autre horreur, une grand-mère a été mutilée à mort par un chien prétendument interdit alors qu’elle prenait un bain de soleil il y a quelques semaines à peine.

Le Sun a révélé en exclusivité une carte montrant les zones les plus dangereuses du Royaume-Uni pour les attaques mortelles de chiens.