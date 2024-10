Deux personnes meurent du COVID au cours de la dernière période de référence

Deux personnes testées positives pour le COVID-19 sont décédées en Saskatchewan au cours de la période de référence entre le 8 septembre et le 5 octobre.

C’est ce que révèle le dernier rapport du programme communautaire de surveillance des maladies respiratoires (CRISP) de la Saskatchewan Health Authority.

Depuis mars 2020, le rapport indique qu’il y a eu 2 070 décès liés au COVID.

Au cours de la période considérée, 269 personnes ont été admises à l’hôpital pour COVID, cinq pour la grippe, quatre pour le VRS et quatre pour d’autres maladies respiratoires.

Parmi eux, 20 personnes atteintes de COVID, deux atteintes du VRS et une atteinte d’une autre maladie respiratoire ont été admises dans une unité de soins intensifs.