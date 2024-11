Deux personnes hospitalisées après un accident à Nappanee

31 octobre — Deux personnes ont été hospitalisées à la suite d’un accident survenu à Nappanee mercredi après-midi.

Les députés du comté d’Elkhart ont signalé qu’à 17 h 17, Retha Yoder, 62 ans, de Nappanee, se dirigeait vers le nord sur l’Ind. 19 près de la CR 48 et attendait de tourner à gauche dans une allée dans le bloc 70 000 de l’Ind. 19 dans un Nissan Pathfinder 2024. . Brent Hochstetler, 51 ans, de Nappanee, se dirigeait vers le sud sur l’Ind. 19 près de la CR 48 dans une Toyota Yaris 2007.

Une jeune fille de 16 ans voyageait vers le nord sur l’Ind. 19 derrière le véhicule de Yoder dans une Jeep Wrangler 2018. Alors que Yoder attendait pour tourner à gauche dans l’allée, le camion de l’adolescent a heurté l’arrière du Pathfinder, a rapporté la police.

L’impact de la collision a amené le Pathfinder de Yoder à entrer dans la voie en direction nord et à heurter de plein fouet la Yaris de Hochstetler, indique le rapport.

Yoder s’est plaint de douleurs corporelles causées par l’impact et a été transporté à l’hôpital général d’Elkhart pour y être soigné pour des blessures non invalidantes. Hochstetler a reçu des lacérations à la tête et des blessures aux membres inférieurs et a été transporté à l’hôpital général d’Elkhart pour y être soigné.

L’adolescent a été cité pour avoir suivi de trop près. Les drogues et l’alcool ne semblent pas être en cause.

Délit de fuite

Une femme de Goshen âgée de 47 ans a signalé à la police de Goshen mercredi à 14 h 43 que son véhicule avait été heurté dans le parking de la première église presbytérienne, 215 E. Lincoln Ave., et l’autre véhicule avait quitté les lieux sans fournir d’informations.

CRIME SEXUEL

Le bureau du shérif du comté d’Elkhart a ouvert mardi deux enquêtes pour exploitation et séduction d’enfants.

CAMBRIOLAGE

Un garçon de 14 ans a été retrouvé chez ZX Guns, 310 S. Third St., par la police de Goshen jeudi à 1 h 29, alors qu’il tentait prétendument d’entrer dans l’entreprise. L’adolescent a été emmené au centre de détention pour mineurs.

ACCIDENT CRIMINEL

— Une femme de 46 ans a signalé à la police de Goshen mercredi à 18 h 59 que son véhicule avait été vandalisé alors que sa fille le possédait chez Burger King, 1911 Lincolnway East.

— Une femme de 42 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart mercredi à 18 h 08 que quelqu’un avait versé du sucre dans son réservoir d’essence alors qu’il était garé dans le pâté de maisons 54 000 d’Ash Road.

VOL

— Une femme de 39 ans a signalé mercredi aux députés du comté d’Elkhart qu’une personne qu’elle connaissait avait volé son iPhone et ne lui permettrait pas d’appeler la police à l’aide suite à un problème de batterie domestique dans le pâté de maisons 10 000 de Harter Drive à Middlebury.

— Un homme de 52 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart mercredi à 8 h 51 que quelqu’un avait volé une remorque cargo United 2025 blanche chez United Trailers, 19985 CR 8, Bristol.

— Un homme de 65 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart qu’entre 18 h 10 mardi et 8 h 30 mercredi, quelqu’un est entré dans son véhicule et a volé le porte-clés alors qu’il était garé dans le pâté de maisons 30 000 de Field Stone Drive à Granger.

FRAUDE

Une femme de 34 ans a signalé à la police de Goshen mercredi à 12h02 une activité frauduleuse.