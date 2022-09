Deux personnes grimpent au sommet de The Shard dans une cascade dangereuse jusqu’à un gratte-ciel de 1 017 pieds

DEUX personnes ont escaladé The Shard à Londres ce matin dans une cascade à couper le souffle.

Les grimpeurs anonymes ont gravi le gratte-ciel de 1 017 pieds – le plus haut bâtiment du Royaume-Uni – peu après 6 heures du matin.

Deux personnes ont escaladé The Shard à Londres le 4 septembre Crédit : Le Soleil

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux près de la gare de London Bridge Crédit : Le Soleil

La police et les pompiers se sont précipités sur les lieux près de la gare de London Bridge pour tenter de les amadouer.

La zone a également été bouclée pour les passagers ferroviaires.

On ne sait pas encore si le duo a été arrêté.

L’incident dangereux d’aujourd’hui fait suite à une cascade similaire en 2019 lorsque George King-Thompson a presque atteint le sommet du Shard de 95 étages en seulement 45 minutes.

Le jeune homme de 20 ans a ensuite été condamné à une peine de six mois dans un établissement pour jeunes délinquants.

Le Shard, conçu par l’architecte italien Renzi Piano, se trouve sur la rive sud de la Tamise et peut être vu à 80 km.

Il abrite des bureaux, des restaurants, un hôtel et la plus haute plate-forme d’observation publique de Grande-Bretagne au 72e étage.

À 1 107 pieds (310 mètres), c’est le plus haut bâtiment de Grande-Bretagne et d’Europe occidentale, et le 96e plus haut du monde.