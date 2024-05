Deux personnes exposées à une chauve-souris atteinte de la rage dans le comté d’Arapahoe

Des chauves-souris frugivores jamaïcaines traînent dans un laboratoire de l’Université du Colorado du Nord.

Deux personnes ont été exposées à une chauve-souris atteinte de la rage à Englewood, ont annoncé mardi les responsables du comté d’Arapahoe.

La chauve-souris est le quatrième cas de rage confirmé dans le Colorado cette année et le premier dans le comté d’Arapahoe, a indiqué le comté dans un communiqué de presse. La plupart des cas de rage au Colorado concernent des chauves-souris : sur les 55 cas signalés dans tout l’État en 2023, 47 concernaient des chauves-souris.

La chauve-souris a été trouvée près de Quincy Avenue et de Santa Fe Drive, et deux personnes exposées à la chauve-souris ont commencé un traitement pour prévenir l’infection.

Toute personne ou animal qui entre en contact direct avec une chauve-souris, en particulier à proximité de cette zone, doit contacter Santé publique du comté d’Arapahoe et leur médecin.

La plupart des expositions proviennent d’égratignures ou de morsures, mais les morsures de chauves-souris peuvent être minuscules et souvent indolores, a déclaré Melissa Adair, responsable de l’épidémiologie des maladies transmissibles du comté d’Arapahoe.

Une chauve-souris atteinte de la rage a également été trouvée devant une école primaire de Colorado Springs le 14 mai. » a déclaré la santé publique du comté d’El Paso dans une publication sur Facebook. La chauve-souris a été trouvée à l’école primaire Grant, mais les responsables de la santé publique ne croient pas qu’elle soit entrée en contact avec des élèves ou du personnel. Denver7 a rapporté.

Trois autres cas de chauves-souris enragées – un dans le comté de Boulder et deux dans le comté de Larimer – ont été signalés jusqu’à présent cette année. selon le ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado.

Les gens peuvent prévenir l’exposition à la rage en vaccinant les animaux de compagnie et le bétail, en les gardant à l’écart de toute faune sauvage et en ne nourrissant pas et en ne touchant pas les animaux sauvages, y compris les bébés animaux, ont déclaré mardi les responsables du comté.

