Deux personnes craignent la mort après l’écrasement d’un avion à l’aéroport, alors que les pompiers s’attaquent à l’épave

Les services d’URGENCE se sont précipités sur les lieux à la suite d’un accident d’avion en Irlande du Nord, où deux personnes seraient mortes.

L’incident s’est produit à l’aéroport de Newtownards dans le comté de Down peu après 20 heures ce soir.

Les services d’urgence sont sur les lieux d’un accident d’avion léger sur l’aérodrome de Newtownards en Irlande du Nord Crédit : Stimulateur cardiaque

Les pompiers s’attaquent à l’épave après qu’un avion léger s’est écrasé sur l’aérodrome, avec des équipes de police et d’ambulance également sur les lieux.

Le service d’ambulance a déclaré qu’aucun patient n’avait été emmené sur les lieux.

Un porte-parole a déclaré avoir reçu un appel au 999 à 20 h 21 à la suite d’informations faisant état d’un incident sur Portaferry Road, Newtownards.

Un porte-parole du service de police d’Irlande du Nord a déclaré: «La police et d’autres services d’urgence sont actuellement présents sur les lieux d’un accident impliquant un avion léger à l’aéroport de Newtownards. Il n’y a pas plus de détails.

Un témoin oculaire a déclaré au Belfast Telegraph que l’avion s’était écrasé dans des haies près d’un restaurant de l’aérodrome.

Ils ont dit : “Une ambulance a quitté les lieux, mais les pompiers sont toujours là.”

Un autre témoin oculaire a déclaré qu’environ quatre ou cinq camions de pompiers se trouvaient sur les lieux et qu’une fumée noire pouvait être vue après l’accident.

“De grands panaches de fumée noire [could be seen] au-dessus du terminal”, ont-ils déclaré à Belfast Live.