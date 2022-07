Deux personnes brisent des vitres à Harvard City Pool et s’enfuient – Shaw Local

Le centre aquatique de Harvard sera fermé pour le moment après que deux personnes ont causé des dommages au bâtiment mercredi matin, ont annoncé des responsables.

Le département de police de Harvard a répondu vers 6 h 44 mercredi matin au centre aquatique du 607 Galvin Parkway et a découvert que les portes vitrées à l’avant du bâtiment avaient été brisées, ainsi qu’une fenêtre de bureau sur le côté, selon un communiqué de presse. Mercredi du département.

Il a été découvert grâce à des images de caméras de sécurité que deux personnes se sont approchées du bâtiment un peu avant 1h30 du matin, avec des battes de baseball, indique le communiqué. Le couple a ensuite frappé la porte d’entrée et la fenêtre latérale, puis s’est enfui, la vidéo, téléchargée sur les réseaux sociaux, montre.

Le département demande à la communauté d’aider à identifier les deux individus, indique le communiqué. Ceux qui ont des informations peuvent appeler le département au 815-943-4431. Le centre allait être fermé pour nettoyage et réparation.

“Ici à Harvard City Pool, nous nous efforçons d’être la piscine la meilleure et la plus sûre possible”, a déclaré Ryan Knop, surintendant du parc et des loisirs. a déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux. “Avec la quantité de verre brisé à l’intérieur et à l’extérieur, il est dans l’intérêt de nos clients et de notre personnel que nous passions toute la journée à nous assurer que tout le verre est nettoyé.”