Deux personnes blessées par des débris après l’incendie d’un Boeing 747 aux Pays-Bas

Les autorités néerlandaises de l’aviation enquêtent sur un Boeing 747 qui a subi un incendie moteur et a dispersé des débris près de Maastricht.

Selon la police locale, deux personnes ont été blessées par une épave dans la ville méridionale de Meerssen samedi.

Une femme âgée a été touchée à la tête et a dû être soignée à l’hôpital, tandis qu’un enfant aurait également été légèrement blessé et brûlé en essayant de ramasser des débris d’avion au sol. Plusieurs voitures et maisons ont également été endommagées.

L’aéroport de Maastricht Aachen a déclaré que l’avion cargo Boeing 747-400 avait subi un « incendie moteur » alors qu’il se rendait à New York et avait été contraint d’atterrir à Liège.

« En fin d’après-midi, un incendie moteur s’est déclaré sur un avion après le décollage », a indiqué l’aéroport, ajoutant que l’avion était capable de continuer à voler sur trois moteurs.

Le bureau néerlandais de la sécurité aérienne (Onderzoeksraad) a lancé une enquête exploratoire sur l’incident.

L’unité nationale de la police néerlandaise a déclaré que son département de contrôle du trafic aérien enquêtait également sur « s’il y a une culpabilité ».

Selon l’aéroport néerlandais, le vol Longtail Aviation 5504 transportait « des marchandises générales et des produits pharmaceutiques ».

« Quelques secondes après le décollage, le contrôle de la circulation aérienne a détecté un incendie moteur et a informé les pilotes de l’avion, » a déclaration lire, « ils ont ensuite éteint le moteur concerné et envoyé un signal de détresse. »

Les pilotes ont décidé d’atterrir à Liège car la piste est plus longue qu’à Maastricht, ce qui signifie qu’un avion lourd avec une grande quantité de carburant à bord a plus d’espace pour atterrir en toute sécurité.

Aux États-Unis, un vol de passagers Boeing 777-200 a été contraint de faire un atterrissage d’urgence après avoir subi une panne moteur, qui a également dispersé des débris dans la banlieue de Denver.

« Nous comprenons que les gens sont choqués et regrettent que cela se soit produit », a déclaré l’aéroport de Maastricht Aachen.

« Notre attention se concentre désormais principalement sur les personnes directement impliquées dans cet incident … ce qui est exactement arrivé à l’origine de l’incendie du moteur n’est pas clair pour le moment. »

Les autorités organisent une réunion avec les habitants de Meerssen pour expliquer davantage l’incident.

« Le Conseil néerlandais de la sécurité et la police de l’aviation mènent une enquête à ce sujet, à laquelle nous et la compagnie aérienne coopérons pleinement », a indiqué l’aéroport.

« Nous voulons attendre ces enquêtes et ne voulons pas anticiper les résultats en spéculant. Cela n’aide personne pour le moment. »

Boeing a référé Euronews au Conseil néerlandais de la sécurité pour toute information sur l’incident.

Entre-temps, l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (EASA) a confirmé que les deux avions aux États-Unis et aux Pays-Bas étaient équipés de moteurs similaires.

« L’AESA est au courant des deux incidents sans rapport du week-end impliquant des avions Boeing équipés de moteurs Pratt et Whitney P & W4000 », a déclaré un porte-parole à Euronews.

« Nous sommes en contact avec la FAA, qui est la principale autorité de certification des moteurs et des avions Boeing, et avons demandé des informations complémentaires sur la cause des incidents, afin de déterminer les mesures à prendre. »