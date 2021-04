La police de Frederick, dans le Maryland, a répondu à une fusillade. Deux victimes ont été blessées et le suspect a été abattu.

Les rapports de la fusillade sont arrivés mardi matin, avec plusieurs sites qui surveillent la radio de la police indiquant que des agents ont été envoyés à «Plusieurs scènes.» Une équipe SWAT a été bientôt déployée et le bureau du shérif du comté de Frederick a déclaré aux médias locaux que «Plusieurs victimes» ont été rapportés.

Peu de temps après, la police de Frederick a confirmé que deux victimes, plus un suspect, étaient « vers le bas. » Le suspect a par la suite été déclaré mort et les deux victimes blessées. La police a confirmé qu’un seul tireur était impliqué dans l’incident.

Nous sommes sur scène pour répondre à un tireur actif dans le bloc 8400 de Progress Drive. Actuellement, il y a deux victimes et un suspect est à terre. – Police de Frederick (@Fred_MD_Police) 6 avril 2021

La fusillade a eu lieu dans un pâté de maisons de Frederick, une ville située à environ 80 km au nord de Washington, DC et qui abrite Fort Detrick, une installation militaire qui était autrefois le centre du programme de guerre biologique des États-Unis et qui fait maintenant des recherches mortelles. agents pathogènes comme Ebola et la variole. Selon la police, le suspect de la fusillade a été tué lorsqu’il s’est enfui vers la base.

Le mois dernier, la police de Frederick a arrêté un jeune de 19 ans soupçonné d’avoir assassiné un camarade de classe et a trouvé des armes à feu, des explosifs et un « plan d’action » pour effectuer une fusillade de masse dans sa maison. Il a été accusé de meurtre au premier degré.





