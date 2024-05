Deux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer affirment avoir « vaincu cette maladie mortelle » grâce à un changement majeur

Un homme et une femme affirment avoir constaté de multiples avantages après avoir apporté certains changements afin de vaincre la maladie d’Alzheimer.

La maladie d’Alzheimer peut souvent s’avérer être une maladie difficile et dévastatrice pour les personnes diagnostiquées, ainsi que pour leurs familles et leurs proches.

Cependant, deux personnes ont affirmé avoir « vaincu » la maladie en modifiant simplement leur mode de vie.

Cici Zerbe et Simon Nicholls ont tous deux procédé à ces changements similaires et s’en tiennent aux résultats.

La maladie d’Alzheimer est véritablement dévastatrice pour les personnes diagnostiquées et leurs proches. (Getty Banque d’images)

Le couple a fait partie d’un documentaire de CNN, Le dernier patient atteint d’Alzheimer, où ils détaillent leur parcours avec la maladie.

Cici participe à un essai clinique dirigé par le Dr Dean Ornish, qui a exploré les impacts d’un changement important de mode de vie sur la démence précoce et les troubles cognitifs légers dus à la maladie d’Alzheimer.

Pour Cici, elle a simplement adopté un régime à base de plantes et a ajouté de l’exercice et du bien-être à sa routine.

Cela ne s’est pas révélé particulièrement facile, car elle a avoué avoir manqué de côtelettes de veau car elle n’avait pas mangé son plat préféré depuis plus de cinq ans. Cependant, elle a remarqué que cela en valait la peine, car la méditation, l’exercice et un changement de régime alimentaire ont « inversé » les symptômes pour elle.

Simon a parlé de l’importance de changer son mode de vie pour le bénéfice de ses enfants.

Cici Zerbe. (CNN)

«J’étais très inquiet», a-t-il déclaré au Dr Sanjay Gupta. « J’ai un fils de trois ans et un fils de huit ans. C’est vraiment important pour moi, à mesure que je vieillis, d’essayer d’être là pour eux à l’avenir.

« Il y a beaucoup de [changes] dans le mode de vie que vous pouvez faire pour, espérons-le, faire reculer la maladie et vous donner plus de temps, c’est tout ce dont nous avons besoin jusqu’à ce que nous trouvions un remède, «

Sa détermination à changer son mode de vie était fortement alimentée par le fait que sa mère souffrait également de la maladie.

Elle est décédée dans la soixantaine des suites de ce qu’il soupçonne être une démence.

« Pendant les 10 dernières années de sa vie, elle s’est simplement assise sur une chaise, se balançant, tout en prenant environ 14 médicaments », a expliqué Simon.

« Je préfère de loin avoir une durée de vie plus longue et ensuite aller vite. »

Simon Nicholls. (Simon Nicholls/CNN)

« Simon était en mission, comme si la Faucheuse regardait par-dessus son épaule. Il allait botter le cul et prendre des noms », a déclaré le neurologue préventif Dr Richard Isaacson, qui a supervisé le cas de Nicholls, lors du documentaire.

«Quand j’ai vu Simon pour la première fois, il avait un peu de carrure, comme la plupart des gars dans la cinquantaine. Quand je l’ai vu à neuf semaines, j’ai fait une double prise. Il était totalement musclé, même déchiré.

Le Dr Isaacson a admis avoir été surpris que les biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer de Simon aient disparu un peu plus d’un an après son changement de mode de vie.

Si vous souffrez de démence ou de la maladie d’Alzheimer et souhaitez parler avec quelqu’un en toute confiance, contactez l’Association Alzheimer au 800.272.3900, ouverte 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

