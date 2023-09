Deux personnes arrêtées pour avoir endommagé de manière « irréversible » la Grande Muraille de Chine

Les suspects avaient pénétré dans le site du patrimoine mondial avec une excavatrice, ont indiqué des responsables.

Deux personnes ont été arrêtées pour avoir endommagé une section de la Grande Muraille de Chine, ont rapporté lundi les médias du pays, citant le Bureau des reliques culturelles du Shanxi. La police a été initialement informée de l’incident survenu dans le comté de Youyu fin août.

Selon les autorités, un homme de 38 ans et une femme de 55 ans travaillaient sur un projet de construction à proximité et avaient utilisé une excavatrice pour élargir une brèche dans le mur afin de créer un raccourci pour passer. Les suspects avaient causé « des dommages irréversibles à l’intégrité » du site du patrimoine mondial de l’UNESCO, ont indiqué des responsables.

L’un des symboles nationaux les plus reconnaissables de Chine et une attraction touristique populaire, le mur équipé de tours de guet s’étend sur plus de 20 000 kilomètres à travers la partie nord du pays.

On pense que sa construction a commencé il y a plus de 2 000 ans comme ligne défensive contre les tribus nomades. Depuis, il a été reconstruit à plusieurs reprises, les sections existantes du mur remontant pour la plupart à la dynastie Ming (1368-1644).

Selon un rapport de 2016 du Global Times, seulement 6 259 kilomètres, soit moins de 10 % de la superficie du mur de l’ère Ming, étaient bien préservés, la structure s’étant depuis longtemps effondrée en raison de facteurs naturels et artificiels.

Dans la province du Shanxi, le mur a été victime de « rampant » le vol de briques, en particulier dans les années 1970, lorsque les habitants ont extrait les briques et les ont ensuite utilisées pour construire des maisons et d’autres installations, a indiqué le Global Times.