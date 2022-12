Deux personnes agressées à domicile par un agresseur samedi à Sterling – Shaw Local

STERLING – Une femme et un homme dans une résidence de Sterling ont été attaqués par un agresseur soupçonné d’avoir également allumé un incendie dans un garage attenant, a déclaré le département de police de Sterling.

Un suspect a été placé en garde à vue sur les lieux et les deux victimes ont été soignées et transportées à l’hôpital après que la police a répondu à l’incident à 6 h 31 samedi dans une maison du bloc 800 de West 19th Street.

Carte du bloc 800 de West 19th Street à Sterling. (Carte du ministère des Transports de l’Illinois)

Un communiqué de presse du chef du département de police de Sterling, Alejandro Chavira, a déclaré que la police avait arrêté Matthew R. Martinez, 27 ans, de Sterling, qui se trouvait à l’extérieur de la résidence lorsque la police est arrivée.

La police a déclaré que le suspect avait été inculpé de deux chefs de voies de fait graves et d’un chef d’invasion de domicile.

Une enquête préliminaire menée par la police de Sterling a indiqué que le suspect avait allumé un incendie, puis s’était introduit de force dans la maison et avait agressé l’homme et la femme à l’intérieur. La police pense que le suspect et la victime avaient eu une relation antérieure.

La police a prodigué les premiers soins aux victimes, qui saignaient à cause de coups de couteau et de lacérations. Le service médical d’urgence du centre médical CGH est arrivé.

Le service d’incendie de Sterling est arrivé et a éteint l’incendie actif dans le garage.

Le rapport indique que la victime féminine a été emmenée au centre médical CGH et soignée pour des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger.

Le journaliste a ajouté que l’homme avait été transféré du CGH à un hôpital de Rockford. Son état n’était pas connu au moment du signalement.

Les enquêteurs de la police de l’État de l’Illinois et du bureau du prévôt des incendies de l’État de l’Illinois ont répondu à l’incident.