Deux personnalités égyptiennes de premier plan des droits de l’homme sont libérées de prison après avoir été graciées

LE CAIRE (AP) – Deux personnalités de la communauté égyptienne des droits de l’homme ont été libérées de prison jeudi, selon leurs familles et un défenseur des droits.

Les libérations de Patrick George Zaki, militant et étudiant de troisième cycle en Italie, et de Mohamed el-Baker, avocat des droits de l’homme, sont intervenues un jour après avoir été graciés par le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi avec quatre autres personnes. La confirmation des grâces a été publiée au Journal officiel égyptien.

La libération de Zaki, dont le cas a été défendu par le gouvernement italien, a été annoncée par Hossam Bahgat, fondateur de l’Initiative égyptienne pour les droits de la personne, qui a publié une photo de l’étudiant de troisième cycle barbu sur Facebook jeudi après-midi. Sa sœur, Marise Zaki, a également confirmé sa libération en publiant sur Facebook une photo de lui s’adressant à des journalistes après sa libération.

« Patrick est sur l’Asfalt », a-t-elle écrit sur Facebook, en utilisant une phrase que les militants utilisent souvent lorsque les détenus sont libres.

Le gouvernement égyptien a implacablement réduit au silence les dissidents et réprimé les organisations indépendantes pendant des années avec des arrestations, des détentions, des peines de prison et d’autres restrictions. Mais il a gracié des dizaines de détenus ces derniers mois après que son bilan en matière de droits de l’homme ait fait l’objet d’un examen international lorsqu’il a accueilli le sommet des Nations Unies sur le changement climatique en novembre.

Zaki, qui est chrétien, a été arrêté en février 2020, peu de temps après avoir atterri au Caire lors d’un voyage de retour d’Italie où il étudiait à l’Université de Bologne, à cause d’un article d’opinion qu’il a écrit en 2019. Il a été libéré en décembre 2021 après avoir passé 22 mois en détention provisoire, mais a dû rester en Égypte et n’a pas été autorisé à voyager à l’étranger, en attendant son procès.

Mardi, Zaki avait été condamné à trois ans de prison à cause de l’article de 2019.

Dans une vidéo de l’ANSA – diffusée sur SkyTG24 en Italie – Zaki a été vu en train d’embrasser sa sœur et d’autres membres de sa famille dans la ville de Mansoura, dans le delta du Nil.

« Étaient très heureux. Finalement, cette calamité a pris fin », a déclaré sa sœur, Marise, à l’Associated Press par téléphone alors qu’elle voyageait de Mansoura au Caire.

Dans un discours enregistré mercredi soir, le Premier ministre italien Giorgia Meloni a déclaré que Zaki rentrerait en Italie jeudi.

« Je tiens à remercier les services de renseignement, les diplomates italiens et égyptiens, qui, ces derniers mois, n’ont jamais cessé de travailler pour parvenir à la solution souhaitée. » dit Meloni. Le gouvernement italien avait demandé à plusieurs reprises la libération de Zaki depuis son arrestation.

Cependant, il n’était pas clair si Zaki serait en mesure de voyager. Les autorités égyptiennes maintiennent souvent des interdictions de voyager pour les anciens détenus après leur libération.

Le cas de Zaki a retenti dans toute l’Italie, sa condamnation rappelant à beaucoup le destin tragique de l’étudiant italien Giulio Regeni qui a été enlevé et tué au Caire en 2016.

Après avoir obtenu sa maîtrise au début du mois, Zaki envisage de se lancer dans un doctorat, a déclaré son père, George Zaki. Il prévoit également de se marier plus tard cette année, a ajouté son père.

Plus tard jeudi, Bahgat a déclaré sur Twitter qu’el-Baker avait également été libéré. La nouvelle a été confirmée par son avocat, Ahmed Ragheb.

El-Baker a été arrêté en septembre 2019 alors qu’il assistait à l’interrogatoire par les procureurs d’un autre militant de premier plan, Alaa Abdel-Fattah. Il a été accusé de diffusion de fausses nouvelles, d’utilisation abusive des réseaux sociaux et d’adhésion à un groupe terroriste et a été condamné à quatre ans de prison fin 2021. Abdel-Fattah, l’un des militants les plus en vue du pays, a été condamné à cinq ans de prison pour les mêmes chefs d’accusation.

Luise Amtsberg, commissaire allemande aux droits de l’homme et à l’aide humanitaire, a salué la libération de Zaki et el-Baker comme un « pas dans la bonne direction ». Écrivant sur Twitter, Amtsberg a exhorté le gouvernement égyptien à « continuer résolument dans cette voie » de libération des défenseurs des droits détenus.

L’Union européenne a également salué les communiqués, les décrivant comme « un développement positif pour les relations UE-Égypte ».

Les avocats représentant les quatre autres détenus moins connus ont déclaré qu’ils avaient également été libérés.

Les groupes de défense des droits estiment que des milliers de prisonniers politiques sont toujours détenus en Égypte, dont beaucoup sans procès.

Jack Jeffery et Samy Magdy, The Associated Press