Deux pays baltes réduisent leurs relations avec la Chine

La Lettonie et l’Estonie ont quitté un groupe de coopération avec Pékin

La Lettonie et l’Estonie ont suivi les traces de leur compatriote, la Lituanie, et ont annoncé leur retrait d’un groupe de coopération entre la Chine et les pays d’Europe orientale et centrale.

Connu sous le nom de format 16+1, le groupe existe depuis 2012 et a promis de promouvoir des projets d’infrastructure et de développement conjoints entre Pékin et un certain nombre d’États européens.

La Lituanie a quitté le groupe l’année dernière alors que ses relations avec la Chine se sont détériorées après que Vilnius a autorisé Taïwan à ouvrir une ambassade de facto sur son territoire. Pékin, qui considère l’île autonome comme faisant partie de la Chine, a riposté en retirant son ambassadeur de Lituanie et en imposant des restrictions commerciales au pays.

Aujourd’hui, la Lettonie et l’Estonie ont annoncé qu’elles mettaient également fin à leur coopération avec Pékin en publiant des déclarations presque identiques.

Riga a déclaré que la décision avait été prise “compte tenu des priorités actuelles de la politique étrangère et commerciale de la Lettonie.” Tallinn n’a fourni aucune justification, mais a souligné que l’Estonie n’avait participé à aucune des réunions du format depuis un sommet en février dernier.

Le retrait intervient au milieu d’un pic de tensions à propos de Taïwan provoqué par la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, au début du mois.

Lire la suite La Chine menace un pays de l’UE avec une réponse

Les deux pays ont promis de “continuer à œuvrer pour des relations constructives et pragmatiques avec la Chine, ce qui inclut de faire progresser les relations UE-Chine conformément à l’ordre international fondé sur des règles et à des valeurs telles que les droits de l’homme”.

“Nous respectons et soutenons la décision souveraine de l’Estonie et de la Lettonie de ne plus participer à l’initiative 16+1”, Le porte-parole du département d’État américain, Vedant Patel, a déclaré que cette décision était le résultat d’une profonde inquiétude concernant l’alignement stratégique de la Chine avec la Russie.

Selon Patel, le renforcement des liens avec des partenaires en Europe était un “pilier de ce [US] l’approche de l’administration » à Pékin.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a également salué la décision des voisins de son pays, insistant sur le fait que le groupe avait été “déjà redondant et diviseur bien avant que la Lituanie ne démissionne.” Landsbergis a suggéré un nouveau format de coopération avec Pékin, qui, selon lui, devrait être “UE27+1”.

La Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie font partie des pays qui restent dans le cadre initial, désormais réduit à 14+1.