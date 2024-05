Deux patients atteints de la maladie d’Alzheimer affirment avoir « vaincu » la maladie grâce à de simples changements dans leur mode de vie

Une femme et un homme vivre avec la maladie d’Alzheimer auraient pu stopper et, dans une certaine mesure, « inverser » les effets de leur maladie grâce à simple changements de style de vie qui incluent un régime strict et certaines activités physiques.

La semaine dernière (17 mai), CNN a publié un segment de son prochain documentaire, Le dernier patient atteint d’Alzheimer, où Cici Zerbe et Simon Nicholls ont raconté leur expérience de participation à un essai clinique, qui impliquait le passage à un régime alimentaire à base de plantes, la pratique régulière d’exercices, le soutien de groupe, le yoga et la méditation.

Les fonctionnalités du documentaire CNN Le correspondant médical en chef, le Dr Sanjay Gupta, se rend à Jackson Hole, Wyoming, ETATS-UNIS, pour en savoir plus sur la théorie audacieuse d’un ethnobotaniste sur le traitement de la maladie d’Alzheimer.

Après que le Dr Paul Cox, fondateur de l’organisation à but non lucratif Brain Chemistry Labs, ait découvert la source d’une mystérieuse maladie neurodégénérative qui touche les habitants de Guam, ces indices l’ont conduit à une nouvelle façon de penser. Alzheimer et un simple acide aminé appelé L-sérine, a expliqué la chaîne américaine.

La nouvelle théorie de Paul et son traitement possible étaient testés chez des patients atteints de troubles cognitifs légers à l’hôpital méthodiste de Houston au Texas.

Dans le documentaire, Cici a révélé qu’elle se sentait « beaucoup mieux » depuis qu’elle avait adopté le programme.

Interrogée spécifiquement sur les facteurs qui ont contribué à « inverser » les symptômes de la maladie d’Alzheimer, Cici a crédité avec confiance la méditation, le régime alimentaire et l’exercice – et a révélé que même si son aliment préféré était les côtelettes de veau, elle n’en avait pas mangé depuis cinq ans. Le courrier quotidien signalé le 18 mai.

Crédits images : Production SHVETS/pexels

Simon, âgé de 55 ans, aurait vécu un voyage similaire à Cici.

Bien qu’il soit porteur de deux copies du gène APOE4, qui augmente le risque de maladie d’Alzheimer, Simon a connu un revirement remarquable après des changements dans son mode de vie, Le courrier quotidien signalé.

Il a dit CNN: « J’étais très inquiet.

« J’ai un fils de trois ans et un fils de huit ans.

« C’est vraiment important pour moi, à mesure que je vieillis, d’essayer d’être là pour eux à l’avenir.

« Il y a beaucoup de [changes] dans le mode de vie que vous pouvez faire pour, espérons-le, faire reculer la maladie et vous donner plus de temps, c’est tout ce dont nous avons besoin jusqu’à ce que nous trouvions un remède.

Crédits images : CNN

En 2022, Thor acteur Chris Hemsworth a appris dans un épisode de National géographique docu-séries Illimitéoù il a subi des tests génétiques, qu’il possédait également deux copies du gène APOE4.

Dans CNNDans le documentaire de Simon, Simon a souligné l’importance des mesures préventives, ayant été témoin direct des conséquences des maladies cardiaques et de la démence au sein de son propre pays. famille.

Il a déclaré à la chaîne de télévision : « Toute ma famille a eu des crises cardiaques sans fin, ce qui a entraîné la mort de mon grand-père maternel vers l’âge de 50 ans.

« Ma mère a eu trois crises cardiaques, la première à 50 ans, puis un triple pontage avant de développer une démence.

« Malheureusement, ma mère est décédée à l’âge de 70 ans de ce que nous pensons être la maladie d’Alzheimer.

« Au cours des 10 dernières années de sa vie, elle s’est simplement assise sur une chaise, se berçant, tout en prenant environ 14 médicaments.

« Je préférerais de loin avoir une durée de vie plus longue et ensuite aller vite. »

Crédits images : Simon Nicholls/CNN

Le neurologue préventif Dr Richard Isaacson, qui a supervisé le cas de Simon, a été étonné par la disparition des biomarqueurs révélateurs de la maladie d’Alzheimer en seulement 14 mois. Le courrier quotidien signalé.

Les processus pathologiques se produisant dans le cerveau produisent des protéines qui s’infiltrent dans la circulation sanguine et sont donc disponibles à partir d’une simple prise de sang. Nature explique.

Les biomarqueurs connus de la maladie d’Alzheimer sont l’accumulation de fragments protéiques appelés bêta-amyloïde et tau, selon le Association Alzheimer.

Ces biomarqueurs peuvent être détectés à l’aide de technologies d’imagerie ou évalués grâce à un test du liquide céphalo-rachidien. Cependant, la présence de ces biomarqueurs à elle seule ne suffit pas à déterminer un diagnostic d’Alzheimer.

Crédits images : CNN

L’intervention initiale de Simon aurait consisté à prescrire du tirzépatide. Selon le Bibliothèque nationale de médecinele tirzépatide est un médicament utilisé pour traiter le diabète sucré de type 2 (DT2).

Le médicament injectable agit en imitant les hormones naturellement sécrétées par l’intestin après un repas, ce qui déclenche la sécrétion d’insuline.

Il réduit également l’appétit en ralentissant le temps nécessaire à l’estomac pour se vider et en interagissant avec les zones du cerveau hébergeant les récepteurs de ces hormones pour signaler la satiété. Weill Cornell Médecine explique.

Simon a été simultanément invité à intensifier sa routine d’exercice physique, notamment en intégrant un entraînement de force trois fois par semaine et en consacrant 45 à 60 minutes par jour à des exercices de zone 2. Le courrier quotidien signalé.

Crédits images : Simon Nicholls/CNN

Le patient aurait commencé une routine de marche rapide, de course à pied, de jogging ou de vélo à 60 à 70 pour cent de sa fréquence cardiaque, qui est devenue un incontournable de ses matinées.

Il a déclaré : « J’adore me promener chaque matin au lever du soleil pendant une heure et demie avec un podcast.

«Je fais 10 000 pas ou plus chaque jour. Je suis très cohérent.

«Je fais également un entraînement complet très lent avec des poids trois fois par semaine pendant une heure.»

Il s’est également engagé dans une routine lente d’haltérophilie sur tout le corps trois fois par semaine pendant une heure à chaque séance, en plus de mettre en œuvre des restrictions alimentaires, telles que l’élimination du sucre, des édulcorants artificiels, de l’alcool et des aliments ultra-transformés.

Alors que Simon embrassait davantage repas à base de plantes plan, des résultats étonnants ont été observés en neuf semaines.

Le neurologue Richard a déclaré : « Quand j’ai vu Simon pour la première fois, il avait un peu de taille, comme la plupart des gars dans la cinquantaine.

«Quand je l’ai vu à neuf semaines, j’ai fait une double prise. Il était totalement musclé, même déchiré.

« Au cours de ces neuf semaines, il avait perdu 21 livres, soit environ 80 % de cette graisse, et avait pris du muscle, ce qui était excellent.

« Je ne l’ai presque pas reconnu. »

Simon, qui a fini par perdre 9,5 kilos, a intégré des interventions supplémentaires à son régime.

Il a dit CNN: « J’ai des hammams et des saunas chez moi, j’en fais beaucoup. Je l’aime.

« J’ai essayé des plongées dans l’eau froide et j’ai des listes de choses à faire que je tire des podcasts, de la marche au sommeil en passant par la gratitude, le yoga et les routines de sommeil. »

CNN Le dernier patient atteint d’Alzheimer est disponible sur le site du diffuseur Toute l’histoire chaîne et sera diffusé en streaming sur Max le 18 juin

Néanmoins, Simon et son médecin sont parvenus à un désaccord sur les injections de cellules souches, que le patient dit recevoir deux fois par an.

Simon a expliqué : « Malheureusement, j’ai de l’arthrite aux mains, et cela me fait vraiment du bien lorsque j’utilise des cellules souches, et j’aime penser qu’elles peuvent aussi aider mon cerveau. »

Le docteur Richard a déclaré qu’il s’abstenait d’utiliser le terme « inverse », mais aurait souligné l’enthousiasme suscité par les résultats prometteurs observés chez Simon et d’autres patients.

La maladie d’Alzheimer est le type de démence le plus courant. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la maladie d’Alzheimer est une maladie évolutive commençant par une légère perte de mémoire et pouvant conduire à une perte de la capacité de tenir une conversation et de réagir à l’environnement.

En 2020, jusqu’à 5,8 millions d’Américains vivaient avec la maladie d’Alzheimer, selon le CDC.

Les personnes plus jeunes peuvent contracter la maladie d’Alzheimer, mais c’est moins fréquent. De plus, le nombre de personnes vivant avec la maladie double tous les cinq ans au-delà de 65 ans.

Ce nombre devrait presque tripler pour atteindre 14 millions de personnes d’ici 2060, selon le CDC.

Les scientifiques ne comprennent pas encore pleinement les causes de la maladie d’Alzheimer, note le CDC. Il n’y a probablement pas une cause unique, mais plutôt plusieurs facteurs qui peuvent affecter chaque personne différemment.

Certains de ces facteurs comprennent l’âge et les antécédents familiaux, mais les chercheurs pensent que la génétique pourrait jouer un rôle dans le développement de la maladie d’Alzheimer. On dit aussi que les gènes ne sont pas synonymes de destin.

CNN Le dernier patient atteint d’Alzheimer est disponible sur le site du diffuseur Toute l’histoire chaîne et sera diffusé en streaming sur Max le 18 juin.