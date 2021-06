Deux parachutistes tués en tombant d’un avion et en atterrissant sur la piste après un saut en tandem qui a horriblement mal tourné

DEUX parachutistes sont morts après être tombés au sol dans un accident de saut en tandem « anormal ».

La police de Goulburn, dans le sud-est de l’Australie, a été contactée aujourd’hui vers 13 heures au sujet d’un avion qui était « en difficulté ».

Deux hommes sont morts dans un tragique accident de parachutisme en Australie

L’avion transportait deux parachutistes masculins qui sont tombés de l’avion et ont été retrouvés morts sur la piste d’un aéroport, ont indiqué des flics.

Un communiqué disait : « Deux parachutistes sont tombés de l’avion et ont atterri près de la piste de l’aéroport.

« Ils ont été localisés sans réponse et incapables d’être réanimés. »

Scott Marshall, porte-parole de l’Adrenalin Skydive Goulburn, a déclaré que les décès étaient un « accident anormal ».

Il a déclaré que les hommes étaient tombés de l’avion alors qu’il atterrissait près de la piste, rapporte le Sydney Morning Herald.

M. Marshall a déclaré que l’un des hommes était un instructeur expérimenté tandis que la deuxième victime était un client qui sautait avec lui.

Un porte-parole du centre de parachutisme a qualifié la tragédie d' »accident anormal » Crédit: nwews.com.au

Il a déclaré: « Nous avons perdu l’un de nos instructeurs de tandem et un client aujourd’hui et tout le monde ici, est de tout cœur avec sa famille et ses amis.

«Ça a été une journée vraiment difficile.

« L’instructeur a effectué plus de 2500 sauts en parachute, la sécurité est primordiale ici et ce n’est pas le résultat de quoi que ce soit de ce que l’instructeur a fait. C’était l’un de ces événements bizarres.

« Le jeune homme, d’après ce que j’ai entendu, était vraiment impatient, je parlais à ses amis et ils m’ont dit qu’il aimait vraiment l’adrénaline. »

Il a déclaré que tout le monde au centre était sous le choc de la tragédie.

Les hommes étaient âgés d’une trentaine d’années, selon les médias locaux.

Les autorités, y compris les agents du district de police de Hume, enquêteront sur la tragédie.