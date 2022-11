Deux panthères noires repérées en itinérance au centre de recherche météorologique d’Ooty

Dans ce qui se présente comme un incident terrifiant, deux panthères noires ont été aperçues errant librement à l’intérieur du campus du Centre de recherche météorologique d’Ooty. La vidéo, mise en ligne par l’utilisateur de Twitter Kishore Chandran, est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux. Une panthère noire est un léopard mélanique, c’est-à-dire un gros chat avec un excès de mélanine qui conduit à une peau foncée par pigmentation. La vidéo montre deux de ces grands félins errant sur le campus. L’incident a été filmé par une caméra de vidéosurveillance.

“Deux Black Panthers repérés errant à l’intérieur du campus du Centre de recherche météorologique, Ooty, Nilgiris”, lit-on dans la légende. Regarde:

deux Black Panthers repérés errant à l’intérieur du campus du Centre de recherche météorologique, Ooty, Nilgiris. pic.twitter.com/7vn7YTcbwU — Kishore Chandran🇮🇳 (@ Kishore36451190) 13 novembre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir 22 000 vues. Les internautes soupçonnent qu’il y a quatre léopards au total. Une personne a écrit : « J’ai trouvé quatre animaux dans la vidéo, pas deux… nous ne pouvons pas voir les deux autres car les couleurs des animaux et les couleurs de fond sont similaires. Je pouvais les voir à cause de l’interaction de la lumière avec les yeux des animaux… Une fois que vous l’avez identifié…. ensuite, vous pourrez voir les deux autres animaux dans la vidéo.

Une autre personne a écrit: “Il y a 4 Panthers 2 noirs et 2 naturels… ces yeux brillants au moment de voir la caméra… wow.”

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo devenue virale montrait un léopard sautant d’un immeuble puis attaquant un homme à moto. Cependant, selon l’officier de l’IFS Susanta Nanda, la situation s’est aggravée parce que les gens ont paniqué. Dans la légende, il a écrit que la foule ne faisait qu’ajouter au stress du léopard. Selon la dernière mise à jour, le léopard a été tranquillisé en toute sécurité par les responsables du département des forêts. Plus tard dans la vidéo, nous voyons également un homme lancer une pierre sur le léopard. C’est alors que le léopard riposte. L’incident vient de Mysore. “C’est la seule erreur, c’est qu’il a été vu. Après quoi, les gens sont devenus sauvages et les vrais sauvages ont lutté pour leur sécurité », lit-on dans la légende.

