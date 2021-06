Deux oursons asiatiques abandonnés trouvent un abri près de la frontière indo-pakistanaise

Des années d’hostilités et une clôture électrique le long d’une frontière de facto entre l’Inde et le Pakistan, voisins dotés d’armes nucléaires, ont fait des ravages non seulement sur les humains. La faune a également été gravement touchée dans l’une des régions les plus militarisées du monde.

Les dernières victimes de ce conflit vieux de plusieurs décennies sont deux oursons asiatiques orphelins trouvés du côté pakistanais de la région himalayenne contestée du Cachemire.

Sharda et Narda ont été découverts l’année dernière par des villageois à une altitude de 14 000 pieds (4 270 m), seuls et incapables d’ouvrir les yeux, a déclaré Muhammad Ashraf, un responsable du département de la faune et de la pêche au Cachemire sous administration pakistanaise. « Nos gardes et volontaires ont reconnu la zone pendant environ deux mois mais n’ont trouvé aucune trace de l’ourse de notre côté de la fracture », a déclaré Ashraf.

La mère ourse a peut-être été tuée du côté indien de la frontière par une mine terrestre ou un obus, a-t-il déclaré, ses petits rampant pour être repérés par les villageois.

Le duo a été nourri avec du lait en bouteille pendant deux mois, puis élevé sur des fruits et légumes et progressivement introduit à d’autres aliments, notamment le blé et le maïs. Maintenant, ils s’affairent à grimper aux mûriers et aux noyers dans l’enceinte où ils sont conservés, ou parfois sur un abri au toit de tôle qui abrite une écloserie de truites arc-en-ciel, attirant un public quotidien d’enfants et d’adultes.

UNE ZONE DE GUERRE PITTORESQUE

Ce complexe se trouve juste à l’extérieur du village de Dawarian, à quelque 66 miles (106 km) au nord-est de Muzaffarabad, la capitale du Cachemire sous administration pakistanaise. Les rivières et ruisseaux à débit rapide, les cascades, les lacs glaciaires et les forêts de la région la rendent populaire auprès des touristes.

Le Cachemire est un point d’éclair depuis que l’Inde et le Pakistan ont obtenu leur indépendance de la domination britannique en 1947, et ils ont mené deux guerres dans la région. Les deux pays contrôlent des parties du Cachemire et le revendiquent intégralement.

Depuis 2004, une clôture de 12 pieds de haut traverse la zone pour marquer la frontière. L’Inde a construit la clôture et dit qu’elle est destinée à empêcher les militants de traverser. Mais cela a également rendu presque impossible pour la faune de se déplacer librement dans son habitat naturel. « Les oursons ne sont qu’un exemple », a déclaré Sardar Javaid Ayub, chef du département de la faune et de la pêche du côté pakistanais.

« Ils sont nés de l’autre côté de la ligne de partage et lorsque leur mère a été tuée près de la clôture, ils ont traversé un terrier ou une portion de terre érodée (sous la clôture). »

Ashraf se souvient qu’il y a quelques années, le personnel du département avait repéré un ours noir mort dans un ravin loin de la clôture. Une jambe avait apparemment été emportée par une mine terrestre et elle était tombée dans le ravin et est décédée. « C’est ce qui arriverait avec de nombreux animaux sauvages, mais nous en sommes rarement informés », a déclaré Asraf.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici