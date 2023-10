Deux otages américains enlevés par le Hamas, tous deux liés à l’ancien correspondant de NBC basé en Israël, Martin Fletcher, ont été libérés.

Judith Raanan et sa fille, Natalie, sont tombées dans les griffes du Hamas après que les militants ont lancé le 7 octobre une attaque terroriste surprise contre Israël. Ils résidaient dans un kibboutz appelé Nahal Oz, dans le sud d’Israël.

Leur libération a été annoncée vendredi par le bureau du Premier ministre israélien et confirmée par Fletcher un jour après que l’ancien correspondant a déclaré publiquement sur MSNBC «La 11ème heure avec Stephanie Ruhle» que deux membres de la famille de sa femme étaient retenus en otages par le Hamas.

La mère et la fille ont été accueillies à la frontière de Gaza par le brigadier israélien. Le général Gal Hirsch et emmenés dans une base militaire plus profonde en Israël où ils ont retrouvé des proches inquiets, a déclaré le porte-parole des Forces de défense israéliennes, Daniel Hagari.

Vers 17 h HE, le coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, a déclaré sur NBC News Now que Natalie et Judith Raanan étaient réunies avec leur famille « au moment où nous parlons ».

Uri Raanan, le père de Natalie et ex-mari de Judith, a déclaré aux journalistes vendredi soir à Bannockburn, dans l’Illinois, que leur libération avait mis fin à deux semaines d’insomnie et d’inquiétude. Il a dit qu’il s’attend à voir Natalie rentrer chez elle à temps pour son anniversaire le 24 octobre.

« Ce soir, je vais bien dormir », a déclaré Uri Raanan, 71 ans.

Il a déclaré avoir parlé à Natalie pendant une minute ou deux lors d’un appel facilité par Tsahal. « Elle a l’air bien, elle a l’air très bien et elle est très heureuse et elle attend de rentrer à la maison », a déclaré Uri Raanan.

Natalie n’a pas parlé de leur traitement pendant leur captivité, a-t-il déclaré.

Uri Raanan a déclaré qu’il s’était également entretenu avec le président Joe Biden et le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, et les avait remerciés pour leurs efforts. Biden lui a dit qu’il travaillait à obtenir la libération d’autres otages américains.

Aux familles de ces captifs, Uri Raanan a déclaré : « Continuez simplement à prier et à espérer le meilleur. »

McGurk a déclaré que l’administration Biden était en contact avec les familles d’autres Américains portés disparus. « Nous avons clairement indiqué que nous faisions tout notre possible pour assurer leur sécurité également », a-t-il déclaré.

Judith Raanan et Natalie Shoshana Raanan avec les Forces de défense israéliennes vendredi. L’image était floue à la source. Gouvernement d’Israël via NBC News

Dans une interview avec NBC News plus tôt vendredi, Fletcher a déclaré qu’il y avait « de toute évidence un énorme soupir de libération et en même temps une inquiétude quant au fait qu’il y ait encore autant d’otages ».

« La famille s’est mobilisée autour d’eux d’une manière extraordinaire », a ajouté Fletcher à propos de ses proches, « et le fait que cela se soit réellement produit est un miracle ».

Ce développement inattendu s’est produit le jour même où le bureau du Premier ministre israélien a annoncé que plus de 200 Israéliens étaient toujours détenus et qu’au moins 30 d’entre eux avaient moins de 16 ans.

On ne sait pas immédiatement qui a contribué à garantir la liberté des deux femmes, qui vivent à Evanston, dans la banlieue de Chicago.

Mais le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré avoir transporté les otages jusqu’à la frontière israélienne. Et Biden, dans sa déclaration, a clairement remercié « le gouvernement du Qatar et le gouvernement d’Israël pour leur partenariat dans ce travail ».

« Nos concitoyens ont enduré une terrible épreuve ces 14 derniers jours, et je suis ravi qu’ils retrouvent bientôt leur famille, ravagée par la peur », a déclaré Biden.

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a déclaré que lui aussi était soulagé par la nouvelle.

« Après avoir été détenus contre leur gré pendant près de deux semaines, ils sont désormais en sécurité et reçoivent les soins médicaux nécessaires », a déclaré le gouverneur dans un communiqué. « J’ai hâte de les accueillir chez moi après avoir fait preuve d’une force et d’un courage immenses face à une terreur impensable. »

Judith et Natalie Ranaan. Uri Raanan / via Facebook

Le Hamas a confirmé dans un communiqué qu' »une femme et sa fille détenant la citoyenneté américaine ont été remises aujourd’hui à Gaza, en coopération avec l’État frère du Qatar ».

« Nous soulignons que nous travaillons avec tous les médiateurs pour mettre en œuvre la décision du mouvement de clôturer le dossier civil si les conditions de sécurité appropriées sont disponibles », indique le communiqué du Hamas.

Le bureau du Premier ministre israélien a déclaré dans un communiqué qu’il travaillait 24 heures sur 24 pour libérer tous les otages du Hamas.

« Le gouvernement israélien, l’armée israélienne et l’ensemble du système de sécurité continueront d’opérer au mieux de leurs capacités et de leurs efforts afin de localiser toutes les personnes disparues et de ramener toutes les personnes enlevées chez elles », a-t-il déclaré.

L’ancien chef d’état-major de la CIA, Jeremy Bash, a déclaré à NBC News Now que les ex-otages seraient probablement interrogés sur ce qui leur est arrivé par le Shin Bet, le service de sécurité intérieure d’Israël. « Il s’agira de renseignements très exploitables », a-t-il déclaré.

Dans une précédente interview avec Lester Holt de NBC News, la tante de Natalie Raanan a déclaré qu’ils étaient au kibboutz pour célébrer le 85e anniversaire de sa mère et qu’ils séjournaient dans une maison d’hôtes lorsque le Hamas a attaqué.

« Ils nous envoyaient des SMS parce que l’ordre était que personne ne devait parler », a déclaré Saray Cohen. « Ils devraient rester silencieux pour que le Hamas ne les entende pas et n’essaye pas de les prendre en otage. »

Mais les hommes armés du Hamas les ont trouvés dans la pièce sécurisée dans laquelle ils s’étaient enfuis de la maison d’hôtes.

« Donc, le dernier SMS provenait de Natalie samedi à midi 18, disant qu’ils entendaient des tirs hors de leur appartement », a déclaré Cohen. « Et elle a dit que l’autre pièce en dehors de la salle de sécurité avait été bombardée. Elle entend des coups de feu. Nous vous aimons tous. Mais nous allons bien.

Plus tôt cette semaine, NBC News a rapporté que le Hamas avait exprimé sa volonté de libérer les femmes et les enfants qu’il détient en captivité.

Mais le Hamas a également reconnu qu’il n’avait pas la garde de tous les otages, dont certains ont été capturés par le Jihad islamique palestinien, un autre groupe militant basé à Gaza, ou par ce qu’un ancien responsable américain a qualifié de « citoyens opportunistes de Gaza au hasard ». « .

A Chicago, une amie de Judith Raanan, Chavah Rochel Golden, était ravie.

« Baruch Hachem! », a déclaré Golden, utilisant l’expression hébraïque pour « Béni soit Dieu ».

« Je l’ai imaginée et je me demande où elle est, où elle est assise, où elle dort, de quoi elle et sa fille parlent », a-t-elle déclaré.

Richard Engel et Josh Lederman ont rapporté d’Israël, et Tom Winter et Corky Siemaszko de New York.