Deux organismes à but non lucratif Sicamous travaillent ensemble pour améliorer la situation de vie abordable des aînés

Jeff VanDooyeweert, chef adjoint de Eagle Valley Road Rescue, tire le tapis dans une unité du complexe de vie pour personnes âgées The Haven à Sicamous alors que l’unité de 48 ans subit une rénovation. (Rebecca Willson – Eagle Valley News) La remorque vide devant une unité de The Haven à Sicamous a été dépouillée de la vieille moquette et des plinthes. (Rebecca Willson – Eagle Valley News) L’unité fraîchement dépouillée du complexe de vie pour personnes âgées The Haven à Sicamous après que la moquette et les plinthes ont été arrachées par les bénévoles d’Eagle Valley Road Rescue, se préparant pour la peinture et le revêtement de sol frais et un nouvel occupant, le samedi 4 février 2023. (Rebecca Willson- Nouvelles de la Vallée de l’Aigle) La remorque pleine de moquettes, de plinthes et d’autres matériaux dans une unité Haven à Sicamous pendant qu’elle subit un rafraîchissement avant qu’un nouvel occupant n’emménage. (Rebecca Willson- Eagle Valley News) De gauche à droite, Chris Wilson (chef de sauvetage d’Eagle Valley Road), Suzie Cameron (secrétaire de la Eagle Valley Senior Citizens Housing Society), Kelly Hesleton (présidente de l’EVSCHS et secrétaire/trésorière de l’EVRR), Judy Moore (vice-présidente de l’EVSCHS), Geoff Kroeber ( EVRR), Brenda Dalzell (directrice EVSCHS), Jeff Msallmes (directeur EVSCHS) et Jeff VanDooyeweert (chef adjoint EVRR). Les bénévoles du sauvetage routier ont donné du temps et de l’énergie le samedi 4 février pour décaper une unité du complexe de vie pour personnes âgées The Haven à Sicamous afin de la préparer pour un nouvel occupant. L’EVSCHS va de l’avant avec un promoteur, le district, BC Housing et l’ACSM pour construire une nouvelle solution de logement pour personnes âgées sur un terrain donné par le district derrière The Haven. (Rebecca Willson – Eagle Valley News) Jeff VanDooyeweert et Chris Wilson retirent le sol stratifié de la cuisine d’une unité du complexe de vie pour personnes âgées The Haven à Sicamous alors qu’il subit une rénovation le samedi 4 février 2023. (Rebecca Willson- Eagle Valley News) Geoff Kroeber, un bénévole d’Eagle Valley Road Rescue, casse des plinthes en deux lorsqu’elles sont retirées d’une unité du complexe résidentiel pour personnes âgées The Haven à Sicamous pendant sa rénovation. (Rebecca Willson – Eagle Valley News)

Deux organismes Sicamous à but non lucratif travaillent ensemble pour assurer aux personnes âgées de la communauté un logement adéquat.

Les bénévoles d’Eagle Valley Road Rescue ont donné de leur temps et partagé leurs outils le samedi 4 février pour aider à la démolition dans l’une des unités du complexe de logements pour personnes âgées The Haven à Sicamous.

Construit en 1974, The Haven est une solution de logement abordable pour les personnes âgées, ne coûtant qu’un petit pourcentage du revenu mensuel brut des résidents. L’unité d’une chambre en cours de rénovation coûtait auparavant 420 $ par mois, et avec les rénovations, le coût sera de 800 $ par mois, y compris les services de câble, de chauffage et d’eau. The Haven est un complexe de plus de 55 ans géré par la Eagle Valley Senior Citizen Housing Society, qui accepte gracieusement l’aide des bénévoles de Road Rescue pour minimiser les coûts lors de la rénovation des logements obsolètes.

Kelly Hesleton est présidente de l’Eagle Valley Senior Citizens’ Housing Society (EVSCHS) et est également secrétaire/trésorière du conseil d’administration d’Eagle Valley Road Rescue. Elle a organisé les bénévoles du sauvetage routier pour terminer la démolition de l’unité Haven avant que son prochain occupant n’emménage plus tard ce mois-ci. L’unité recevra un nouveau revêtement de sol, de la peinture fraîche et d’autres petits détails et ne subit pas de rénovation majeure car la société espère seulement que des personnes vivent à The Haven pendant quelques années de plus avant de déplacer ses résidents, et les 35 personnes sur un liste d’attente, dans un nouveau complexe de logements.

“Nous ne dépensons pas beaucoup d’argent, nous le rendons juste vivable pour les quatre, peut-être sept prochaines années”, a déclaré Hesleton.

Les partenaires de la société, BC Housing, le District de Sicamous (DOS) et la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) travaillent à développer une nouvelle solution de logement pour les aînés. Le DOS a mis de côté un terrain pour un nouveau lotissement de 36 logements derrière The Haven, et la société a reçu la subvention depuis 2019. La société s’est associée à un nouveau consultant en développement en décembre après n’avoir pas vu de progrès adéquats sur le projet dans les années depuis obtenir la subvention, et le terrain est prêt à être développé une fois qu’un contrat est signé, a déclaré Hesleton.

La phase 2 du plan de logement consiste à défricher un terrain bordant The Manor, un complexe de vie entièrement assistée, exploité par Interior Health sur un terrain appartenant à la Housing Society. Le terrain disponible est légèrement au nord-est de The Haven et constitue la prochaine étape de la société après le développement du terrain donné par le district.

Le district et la société ont un protocole d’accord avec Questview Apartments à côté du terrain pour créer un point d’accès sûr et entretenu hors de la rue Main afin que Gordon Mackie Lane ne devienne pas un accès principal occupé pour les nouvelles résidences.

“Le travail que nous faisons ici, c’est une collaboration communautaire avec les bénévoles”, a déclaré Hesleton à propos des organisations à but non lucratif travaillant ensemble et de la reconnaissance et de l’aide des bénévoles du sauvetage routier. « Nous avons besoin de ce dynamisme dans une petite ville. Il y a là une synergie naturelle.

@willson_becca

rebecca.willson@saobserver.net

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

LogementSicamous