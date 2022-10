Deux organisations à but non lucratif du comté de McHenry collaborent pour offrir une assistance SHIP aux personnes âgées – Shaw Local

Naviguer dans le monde de Medicare peut être complexe, mais le Senior Care Volunteer Network aide à faciliter ce processus pour les résidents.

Depuis plus de 20 ans, l’organisation SCVN est au service des personnes âgées du comté de McHenry en les mettant en contact avec des bénévoles pour leur fournir des services et des ressources gratuits afin de les aider à conserver leur indépendance, leur dignité et leur qualité de vie.

Pour ce faire, il collabore notamment avec d’autres organisations à but non lucratif de la région, telles que le Harvard Community Senior Center, où les bénéficiaires de Medicare et leurs soignants peuvent recevoir gratuitement une assistance, des conseils, une aide au dépistage et à l’inscription de la part de conseillers certifiés du State Health Insurance Program (SHIP).

Le SCVN organise un prochain événement SHIP sur rendez-vous uniquement de 9 h à 15 h le mardi 8 novembre, au 42 East St., Suite C, à Crystal Lake. Les participants auront un accès pratique aux conseils de SHIP et pourront se familiariser avec la variété d’autres services offerts par le SCVN et le Harvard Community Senior Center.

« Les petites organisations à but non lucratif comptent sur des partenariats communautaires pour répondre à la demande croissante de services, en particulier parmi la population âgée », a déclaré la directrice générale du SCVN, Sarah Schrempf. “Des collaborations comme celle-ci nous permettent d’atteindre différents objectifs de service en utilisant des ressources partagées pour les produire.”

Par exemple, lors de l’événement SHIP, les conseillers peuvent évaluer si les individus peuvent bénéficier d’une aide pour demander ou être connectés à des ressources telles que les avantages SNAP, le programme Senior TechConnect, les autocollants de plaque d’immatriculation à tarif réduit, etc.

« Toutes les agences du comté de McHenry offrent des services différents », a déclaré Lynda Rohe, directrice exécutive du Harvard Community Senior Center. « La collaboration nous permet de produire de meilleurs résultats pour nos aînés dans la communauté. Notre centre pour personnes âgées travaille avec SCVN pour éduquer les participants sur ce que SCVN offre dans la communauté, comme le placard de prêt, les manèges, les visites amicales, etc. SCVN, à son tour, partage ce que notre centre pour personnes âgées offre : conseil SHIP, Sr TechConnect, PEARLS et Suite.”

Pour prendre rendez-vous avec un conseiller SHIP, appelez le Harvard Community Senior Center au (815) 943-2740.

Pour plus d’informations sur le programme d’assurance maladie de l’État, visitez le site Web de l’État à l’adresse www2.Illinois.gov/aging/ship .

Senior Care Volunteer Network : 42 East Street Suite C : Crystal Lake, IL 60014 : 815.455.3120 : https://www.scvnmchenrycounty.org/