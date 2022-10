Deux ordonnances en attente du comté de Kane ciblent la musique forte et les coups de feu aléatoires – Shaw Local

Les responsables du comté de Kane se sont dirigés vers une répression de l’utilisation des armes à feu et de la musique forte dans les zones non constituées en société cette semaine.

Le département de développement du comté et le bureau du shérif ont lutté au fil des ans avec des personnes utilisant des armes à feu près des zones résidentielles ou diffusant de la musique forte à des heures tardives qui perturbent les voisins dans les zones non constituées en société. Une paire d’ordonnances en suspens créerait un nouveau mécanisme d’application pour imposer des amendes pouvant atteindre 750 $ aux récidivistes.

Les modifications répertorieraient la décharge d’une arme à feu comme une nuisance spécifique dans le code du comté. À l’heure actuelle, les seules règles que les adjoints du shérif pourraient utiliser pour faire face à ces situations sont l’utilisation illégale d’une arme à feu ou une ordonnance sur les bruits forts qui peuvent ou non s’appliquer à l’utilisation d’une arme à feu.

Le problème, c’est qu’il est difficile de déterminer si l’utilisation d’une arme à feu était imprudente ou si elle a causé un certain bruit de fond. La nouvelle ordonnance sur le bruit ferait de la simple décharge d’une arme à feu une nuisance dans les zones non constituées en société.

La nouvelle restriction ne s’appliquerait pas au tir à la cible, au piège ou au pigeon d’argile tant que l’activité se déroulerait dans une installation sportive de tir, une organisation d’anciens combattants, certains organismes sans but lucratif ou une entreprise titulaire d’un permis avec un champ de tir. Elle ne s’appliquerait pas non plus à la chasse légale, à la défense légale des personnes ou des biens ou à la décharge de cartouches à blanc lors d’événements sportifs, de représentations théâtrales ou de funérailles et de commémorations militaires.

“J’aime toutes les nuances ici”, a déclaré le shérif Ron Hain à propos de l’ordonnance en attente. «Cela prend en compte tous les côtés et prend en compte la croissance du comté de Kane. Nous ne pouvons plus tourner au hasard dans des quartiers et des zones qui étaient autrefois des terres agricoles. »

La deuxième ordonnance en attente traite des événements avec de la musique amplifiée. Le personnel du comté a déclaré que les règles visent à répondre au nombre croissant de fermes avec des granges rénovées en salles de musique et de mariage. Le changement limiterait les tranches horaires et autres musiques fortes pouvant être jouées dans ces lieux, sans permis d’événement spécial ou zonage autorisé, entre 9 h et 21 h pour les zones résidentielles. Les zones non résidentielles auraient des heures limites de 22 h du dimanche au jeudi et de minuit le vendredi, le samedi et les jours précédant un jour férié.

Le comité judiciaire et de sécurité publique du conseil du comté a voté jeudi pour faire avancer les ordonnances. L’ensemble du conseil de comté doit voter sur eux avant qu’ils ne soient adoptés.

https://www.dailyherald.com/news/20221014/two-pending-kane-county-ordinances-target-loud-music-random-gunfire