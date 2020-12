Deux orangs-outans en danger critique d’extinction introduits clandestinement en Thaïlande il y a trois ans ont été renvoyés jeudi en Indonésie, où ils subiront une réhabilitation avant d’être relâchés dans la nature.

Ung Aing et Natalee, tous deux des orangs-outans de Sumatra âgés de quatre ans, ont été emmenés d’un centre de sauvetage de la faune de la province de Ratchaburi à l’aéroport de Bangkok, avant d’être embarqués sur un vol pour l’Indonésie où ils séjourneront dans un premier temps dans un centre de réadaptation dans la province de Jambi à Sumatra. île.

Avant d’être mis sur le vol, le couple a été nourri avec des bananes et des pommes vertes, et a été autorisé à avoir COVID-19[feminine après avoir passé un test, a déclaré Suraphong Chaweepak, directeur de la division thaïlandaise chargée de protéger la faune et la flore sauvages.

« Il s’agit du cinquième rapatriement d’orangs-outans en Indonésie depuis 2006 », a déclaré à l’aéroport Prakit Vongsrivattanakul, un fonctionnaire du Département thaïlandais des parcs nationaux, de la faune et de la flore. Au total, 71 orangs-outans ont été rapatriés en Indonésie depuis la Thaïlande.

Les deux grands singes ont été saisis à la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie en 2017 et après que les passeurs aient été poursuivis, la Thaïlande a accepté de les renvoyer en Indonésie, selon une déclaration conjointe du ministère thaïlandais de la faune et de la conservation et de l’ambassade d’Indonésie à Bangkok.

Les orangs-outans sont braconnés illégalement dans les forêts pour se nourrir, pour obtenir des nourrissons pour le commerce national et international des animaux de compagnie ou pour la médecine traditionnelle.

Selon le World Wildlife Fund, il ne resterait qu’environ 100 000 orangs-outans de Bornéo à l’état sauvage, alors qu’il ne resterait qu’environ 7 500 orangs-outans de Sumatra.

En plus du braconnage illégal, les populations se sont effondrées en raison de la destruction de l’habitat due à l’exploitation à grande échelle et au remplacement des forêts par des cultures de rapport telles que l’huile de palme.