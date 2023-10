Deux options sur la table pour Aston Villa pour résoudre les problèmes du kit Castore

Castore, le producteur des maillots effet mouillé d’Aston Villa 2023/24, prévoit de fournir au club de nombreuses options pour résoudre le problème.

Bien que le problème soit plus évident sur les maillots domicile d’Aston Villa, qui deviennent sensiblement plus sombres au fil des matchs, les joueurs se sont plaints du fait que le maillot blanc extérieur est tout aussi mauvais.

En raison de son incapacité à évacuer l’humidité, le maillot est devenu sensiblement humide et lourd pour que les joueurs puissent le porter pendant les matchs.

La marque de deux ans a dépassé ce qui était initialement présenté comme un contrat pluriannuel entre Villa et la marque britannique de vêtements de sport Castore.

Il semble désormais que cette évolution aura un impact significatif sur l’accord actuel. Des rapports récents ont indiqué que l’équipe de Premier League était à la recherche d’un nouveau fabricant.

Castore identifie un problème de maillot d’Aston Villa

Pendant ce temps, Castore aurait identifié la racine du problème, via The Telegraph. Les fabricants de kits ont également proposé non pas une, mais deux solutions au problème.

Selon des sources proches du dossier, le problème ne provenait pas du matériau mais du logo du sponsor du maillot. Ainsi, Castore s’est porté volontaire pour réexpédier un lot de maillots légèrement modifiés pour résoudre le problème.

Il est également possible de rappeler le lot en cours et d’apporter les ajustements nécessaires à ces kits. Footy Headlines, en revanche, pense que le problème réside dans la construction du corps.

Que choisirait Aston Villa ?

Castore et Villa n’ont pas encore pris leur décision. Cependant, il semble probable qu’ils choisiront des modifications mineures plutôt que d’acheter de nouveaux kits.

Il n’y a pas de date d’achèvement estimée, mais la racine du problème a été localisée, donc sa résolution ne devrait pas prendre trop de temps.

En raison du problème qui a frustré les joueurs, les deux parties auraient discuté de la résiliation anticipée de leur accord. Il a été rapporté que d’autres fabricants de kits avaient eu le même problème mais avaient pu trouver une solution rapidement,

