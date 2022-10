Deux officiers du renseignement chinois présumés accusés par le DOJ d’avoir tenté d’acheter des informations sur les poursuites

Commentez cette histoire Commentaire

Les États-Unis ont dévoilé lundi des accusations accusant deux officiers du renseignement chinois d’avoir tenté de renverser une enquête criminelle sur un géant chinois des télécommunications, alléguant que deux hommes travaillant pour le compte de Pékin ont cherché à obtenir des secrets de poursuite en soudoyant une personne dont ils ne savaient pas qu’elle était américaine. agent double.

Les détails de la plainte suivent de près une affaire antérieure déposée contre Huawei. Le ministère américain de la Justice a inculpé Huawei Technologies en 2019, accusant le plus grand fabricant mondial d’équipements de communication et certains de ses dirigeants d’avoir violé les sanctions américaines contre l’Iran et d’avoir conspiré pour entraver la justice liée à l’enquête, provoquant de furieuses condamnations de la part de l’entreprise et du pays.

Les nouvelles accusations suggèrent que le gouvernement chinois s’est donné beaucoup de mal pour tenter de faire échouer l’affaire américaine contre la société mondiale de télécommunications basée en Chine, affectant de prétendus agents du renseignement chinois pour obtenir des informations sur les témoins et les preuves. Huawei insiste depuis longtemps pour qu’il opère indépendamment du gouvernement chinois.

La plainte de 29 pages dévoilée lundi contre les deux hommes chinois – Guochun He et Zheng Wang – les accuse d’avoir tenté de recruter une personne qu’ils croyaient être un employé des forces de l’ordre américaines qui pourrait agir en tant qu’espion dans l’enquête en cours. En fait, selon le document d’accusation, cet employé était surveillé et dirigé par le FBI, partageant les conversations et aidant les procureurs américains à monter un dossier contre les deux hommes.

Certaines parties de la plainte non scellée se lisent comme un roman d’espionnage, décrivant les efforts déployés par les agents du renseignement présumés pour utiliser un téléphone public payant pour contacter une personne qu’ils pensaient avoir des liens avec le ministère de la Justice, offrant des pots-de-vin en bitcoin et attribuant des noms de code tels que “Marilyn Monroe » et « Cary Grant » à de prétendus témoins. Les deux hommes sont accusés de blanchiment d’argent et d’entrave.

Les accusations surviennent alors que les États-Unis ont pris des mesures de plus en plus agressives pour contenir la montée en puissance de la Chine dans les domaines militaire et technologique. La Division de la sécurité nationale du ministère de la Justice a également renouvelé son objectif de dissuader l’influence malveillante étrangère aux États-Unis.

Un représentant de Huawei n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire.