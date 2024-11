Deux officiers de l’Ohio accusés d’homicide imprudent suite à la mort d’un homme noir qui avait plaidé : « Je ne peux pas respirer »

Deux policiers de l’Ohio ont été accusés d’homicide imprudent mort d’un homme noir qui a plaidé « Je ne peux pas respirer » lors d’un interrogatoire avec la police, ont annoncé samedi les autorités.

Les agents du canton Camden Burch et Beau Schoenegge ont été accusés d’homicide imprudent suite à la mort de Frank E. Tyson le 18 avril lors d’une confrontation avec la police, a annoncé le procureur du comté de Stark, Kyle L. Stone, lors d’une conférence de presse samedi.

Burch et Schoenegge, tous deux âgés de 24 ans, ont été incarcérés vendredi et sont restés en détention samedi, affilié à NBC WKYC de Cleveland rapporté, citant les dossiers des détenus cités.

Stone a déclaré qu’il avait présenté à un grand jury les résultats d’une enquête du Bureau of Criminal Investigation de l’Ohio sur la mort de Tyson, que l’agence a achevée en août. Le grand jury a approuvé les accusations dans le cadre d’un acte d’accusation.

L’accusation d’homicide imprudent, un crime au troisième degré, pourrait être passible d’une peine de 3 ans et d’une amende de 10 000 $ pour chaque accusé, s’il est reconnu coupable, a déclaré Stone.

Les représentants des organisations de police d’État et locales n’ont pas immédiatement répondu aux efforts visant à joindre les policiers ou leur conseiller juridique pour obtenir des commentaires.

Dans une déclaration au Référentiel cantonalCraig M. Riley, président de l’unité or du Conseil du travail de l’Ohio de l’Ordre fraternel de la police, a accusé les procureurs de faire de la politique avec l’affaire à quelques jours seulement des élections de mardi.

« Les véritables progrès », a-t-il déclaré, « viennent de la collaboration, des investissements et d’une communication ouverte – et non du fait d’utiliser nos officiers comme boucs émissaires au bon moment pour marquer des points politiques. »

Le syndicat représente les superviseurs de la police cantonale, selon le Repository.

La police cantonale a publié les images de la caméra corporelle de Schoenegge de la rencontre une semaine plus tard. Les agents avaient répondu à un accident de véhicule avec un poteau électrique tombé et un témoin les avait dirigés vers un lodge AMVETS, où ils ont pris contact avec Tyson, a indiqué la police.

Selon la vidéo, Tyson renverse un tabouret de bar, crie pour demander d’appeler le shérif et dit : « Ils essaient de me tuer », alors que les policiers tentent de le mettre en garde à vue. Il a été mis au sol et menotté avant qu’un officier ne apparaisse ensuite pour mettre un genou sur le haut du corps de Tyson pendant environ 30 secondes.

Tyson dit à plusieurs reprises : « Je ne peux pas respirer. »

Un policier lui dit de coopérer et de se calmer. Tyson répète : « Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer », avant d’ajouter : « Tu es sur mon cou. »

Après que le policier ait levé le genou, Tyson se retrouve sans aide et semble immobile pendant environ 5 minutes, selon la vidéo. Un officier demande si Tyson s’est calmé et s’il respire. Son pouls est alors vérifié et les agents effectuent des compressions thoraciques.

Tyson a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté, a indiqué la police.

Le rapport d’autopsie préliminaire énumère les causes de décès comme un arrêt cardio-pulmonaire associé à une altercation physique et à une contention couchée, ainsi qu’une intoxication aiguë par la cocaïne et l’éthanol.

Schoenegge et Burch, qui ont tous deux rejoint le département en 2022 et sont affectés au bureau de la circulation, ont été mis en congé administratif payé dans l’attente d’une enquête.

La mort a résonné avec les échos du meurtre de George Floyd par des policiers de Minneapolis au printemps 2020 lorsqu’un policier a pressé un genou contre le cou de Floyd alors qu’il répétait : « Je ne peux pas respirer. »

Avant cela, Éric Garner est décédé après une confrontation le 17 juillet 2014 avec des policiers de la ville de New York qui l’ont arrêté pour enquêter sur une éventuelle vente de cigarettes en vrac non taxées dans la rue. Il a également plaidé : « Je ne peux pas respirer », alors qu’un officier l’étouffait.

Bobby DiCello, l’avocat de la famille de Tyson, a déclaré lors d’une conférence de presse après que Stone se soit adressé aux médias que les accusations marquaient un progrès vers la justice.

« Le procureur du comté de Stark a agi avec courage pour porter les accusations devant le grand jury », a-t-il déclaré. « C’est ainsi que fonctionne la justice : grâce à des actes de courage. »

John Tyson, frère de la victime, a qualifié les nouvelles du jour de progrès progressif.

« Ce n’est pas la victoire que nous recherchions, mais nous allons prendre cette petite victoire et bâtir sur elle », a-t-il déclaré.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com