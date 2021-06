Deux officiers de l’armée indienne créent l’histoire en devenant les premières femmes à s’entraîner comme pilotes de combat

Deux femmes officiers de l’armée ont une fois de plus brisé le plafond de verre en étant sélectionnées pour s’entraîner comme pilotes d’hélicoptère à la première école de formation à l’aviation de l’armée de combat de la force à Nashik dans le Maharashtra. Elles font partie des 47 officiers de l’armée qui ont commencé leur formation à l’école de formation de Nashik lundi et rejoindront les fonctions de vol de première ligne à la fin de leur formation en juillet 2022. Au total, 15 femmes officiers s’étaient portées volontaires pour rejoindre l’aviation de l’armée, mais seulement deux ont réussi à passer le Pilot Aptitude Battery Test (PABT) et les examens médicaux. Jusqu’à présent, seuls les officiers masculins étaient intronisés pour les tâches de vol de première ligne, tandis que les femmes officiers étaient affectées à des tâches au sol dans l’Army Aviation Corps. Cette évolution est intervenue après que le chef de l’armée, le général Manoj Mukund Naravane, a approuvé une proposition permettant aux femmes officiers de rejoindre l’aile de l’aviation de l’armée.

L’Army Aviation Corps a été formé en novembre 1986 et à l’heure actuelle, il exploite des avions Chetak, Cheetah, Lancer, Advanced Light Helicopter (ALH) Dhruv et ALH Weapon System Integrated (WSI). L’AAC joue un rôle important en soutenant le déploiement de l’armée dans les zones de haute altitude, y compris le glacier de Siachen.

Le mois dernier, 83 femmes soldats ont été intronisées pour rejoindre le Corps de la police militaire (CMP) dans les forces armées indiennes. Le défilé d’attestation des soldats a eu lieu au centre et à l’école du CMP, à Bangalore. Le brigadier C Dayalan, commandant du CMP C&S, avait réquisitionné le défilé d’attestation. Selon les données du gouvernement, près de 9 118 femmes sont actuellement au service de l’armée, de la marine et de l’aviation, à l’exclusion de l’aile médicale. Près de 6 807 femmes officiers dans l’armée, 1 607 dans l’Indian Air Force et 704 dans la marine sont actuellement en service.

L’IAF a décidé d’intégrer des femmes officiers dans le courant des combattants pour la première fois en 2015. Plus tôt cette année, la marine indienne a également déployé quatre femmes officiers sur des navires de guerre après près de 25 ans.

Parlant du même, Rajeshwari Kori, contrôleur adjoint de la Défense civile (Maharashtra) et ancien lieutenant-commandant. dit que c’est merveilleux de voir les forces armées ouvrir de nouvelles voies pour les femmes. Elle a également ajouté que cela encouragerait davantage de femmes à rejoindre l’armée. Rajeshwari faisait partie d’une expérience de courte durée de la marine indienne pour déployer des femmes sur des navires de guerre en 1997.

