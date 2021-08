Deux officiers de DC qui ont répondu à l’émeute du 6 janvier au Capitole se suicident

WASHINGTON – Deux policiers du district de Columbia qui ont répondu à l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis sont décédés par suicide ce mois-ci, selon le département de la police métropolitaine, portant à quatre le nombre total de policiers qui se sont suicidés après l’émeute. .

La porte-parole du MPD, Kristen Metzger, a déclaré lundi à CNN que l’officier Gunther Hashida, un vétéran de 18 ans dans la force, avait été retrouvé mort à sa résidence jeudi.

« Nous sommes en deuil en tant que département et nos pensées et nos prières vont à la famille et aux amis de l’officier Hashida », a déclaré Metzger.

Hashida a été affectée à l’équipe d’intervention d’urgence au sein de la division des opérations spéciales et a été envoyée au Capitole le 6 janvier, selon le communiqué. Il a rejoint le MPD en 2003.

Quelques heures plus tard, le MPD a confirmé qu’un autre suicide avait eu lieu à la mi-juillet.

« L’officier Kyle DeFreytag, affecté au cinquième district, a été retrouvé décédé le samedi 10 juillet 2021. Il était avec le département depuis novembre 2016 », a déclaré Makhetha Watson, porte-parole du MPD, à USA TODAY.

Le département a confirmé que DeFreytag, 26 ans, avait répondu aux émeutes au Capitole des États-Unis et que la cause de sa mort était un suicide.

Les décès sont les troisième et quatrième suicides connus de policiers qui ont riposté contre une foule violente de partisans de l’ancien président Donald Trump. L’officier Howie Liebengood, un vétéran de 17 ans de la police du Capitole des États-Unis, et l’officier Jeffrey Smith, un vétéran de 12 ans du MPD, se sont suicidés quelques jours plus tard.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a présenté ses condoléances à la famille de Hashida lundi.

« L’officier Hashida était un héros, qui a risqué sa vie pour sauver notre Capitole, la communauté du Congrès et notre démocratie même. Tous les Américains lui sont redevables de sa grande valeur et de son patriotisme le 6 janvier et tout au long de son service désintéressé », a déclaré Pelosi dans un communiqué.

« Que la vie de l’officier Hashida soit une inspiration pour tous pour protéger notre pays et la démocratie. Et que cela soit un réconfort pour la famille de l’officier Hashida que tant de personnes pleurent leur perte et prient pour eux en cette triste période », a-t-elle ajouté.

Les chercheurs affirment que les policiers et les pompiers courent un risque plus élevé de dépression, de syndrome de stress post-traumatique et de suicide que toute autre profession, mais beaucoup ne cherchent pas de traitement. Jusqu’à présent, 18 policiers se sont suicidés en 2021 ; 176 sont décédés l’année dernière.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la National Suicide Prevention Lifeline des États-Unis au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance confidentielle gratuite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par SMS aux personnes en crise lorsqu’elles composent le 741741.

Contactez Chelsey Cox sur Twitter @therealco.