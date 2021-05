Deux nouvelles lois restreignent l’utilisation par la police de la méthode de recherche d’ADN

Les nouvelles lois du Maryland et du Montana sont les premières du pays à restreindre l’utilisation par les forces de l’ordre de la généalogie génétique, la technique de correspondance ADN qui a identifié en 2018 le Golden State Killer, dans le but de garantir la confidentialité génétique de l’accusé et de ses proches. À partir du 1er octobre, les enquêteurs travaillant sur les affaires du Maryland auront besoin de l’approbation d’un juge avant d’utiliser la méthode, dans laquelle un «profil» de milliers de marqueurs ADN d’une scène de crime est téléchargé sur des sites Web de généalogie pour trouver des proches du coupable. le nouvelle loi, parrainé par les législateurs démocrates, dicte également que la technique ne soit utilisée que pour les crimes graves, tels que le meurtre et les agressions sexuelles. Et il indique que les enquêteurs ne peuvent utiliser que des sites Web avec des politiques strictes concernant le consentement de l’utilisateur. La nouvelle loi du Montana, parrainée par un républicain, est plus restreinte, exigeant que les enquêteurs du gouvernement obtenir un mandat de perquisition avant d’utiliser une base de données ADN de consommateur, à moins que le consommateur n’ait renoncé à son droit à la vie privée. Les lois « démontrent que les gens de tous les horizons politiques trouvent que l’utilisation par les forces de l’ordre des données génétiques des consommateurs est effrayante, préoccupante et envahissante pour la vie privée », a déclaré Natalie Ram, professeure de droit à l’Université du Maryland qui a défendu la loi du Maryland. « J’espère voir plus d’États adopter une réglementation solide de cette technique d’application de la loi à l’avenir. »

Les défenseurs de la vie privée comme Mme Ram s’inquiètent de la généalogie génétique depuis 2018, lorsqu’elle a été utilisée en grande pompe pour révéler l’identité du Golden State Killer, qui a assassiné 13 personnes et violé des dizaines de femmes dans les années 1970 et 1980. Après avoir comparé l’ADN du tueur à des entrées dans deux grandes bases de données généalogiques, GEDmatch et FamilyTreeDNA, des enquêteurs en Californie ont identifié certains des cousins ​​du coupable, puis ont passé des mois à construire son arbre généalogique pour en déduire son nom – Joseph James DeAngelo Jr. – et l’arrêter. Mme Ram a par la suite publié un article dans une revue juridique appelant les législateurs du Maryland à agir contre cette pratique. Accorder à la police l’accès au génome d’un suspect, a-t-elle soutenu, y compris les marqueurs d’informations de santé sensibles, s’apparentait à une recherche déraisonnable, qui est interdite par le quatrième amendement. En 2019, elle a témoigné à un comité de la Chambre de l’État après qu’un délégué, Charles Sydnor, qui est maintenant sénateur de l’État, a présenté législation cela aurait carrément interdit la méthode. L’interdiction n’est pas passée. Mais cela a suscité des discussions avec des experts juridiques, des défenseurs publics, des procureurs et des policiers qui ont abouti à un projet de loi de compromis, qui a été adopté à l’unanimité cette législature à la Chambre et au Sénat de l’État. « Ce projet de loi établit un équilibre entre cette technologie très importante pour identifier les personnes qui font les pires choses à nos Marylanders, mais il équilibre cela avec les problèmes de confidentialité et la confiance dont nous avons besoin du public », John Fitzgerald, le chef de la Service de police du village de Chevy Chase, a témoigné au comité judiciaire de la Maryland House en février. Mais certains experts ont déclaré que la loi pourrait mettre un frein à l’utilisation de la technologie dans le Maryland. D’une part, la loi stipule que d’ici 2024, les généalogistes travaillant sur de tels cas doivent être certifiés professionnellement – un diplôme qui n’existe pas encore.

Autre disposition persistante : les enquêteurs ne peuvent utiliser que des sociétés de généalogie qui ont explicitement informé le public et leurs clients que les forces de l’ordre utilisent leurs bases de données et qui ont demandé le consentement de leurs clients pour participer. Actuellement, les clients de GEDmatch et FamilyTreeDNA ont le choix de participer ou non à ces recherches. Mais les entreprises fournissent peu d’informations sur ce que ces recherches impliquent, et les paramètres d’adhésion sont activé par défaut. « Nous savons bien que la plupart des gens ne lisent pas attentivement ce genre de formulaires », a déclaré Mme Ram. « Cela est susceptible de générer une inclusion involontaire plutôt qu’un consentement réel. » contrairement à 23etMoi et Ascendance, qui ont conservé leurs immenses bases de données génétiques indisponible aux forces de l’ordre sans ordonnance du tribunal, GEDmatch et FamilyTreeDNA sont désireux de coopérer. Si d’autres États ne suivent pas l’exemple du Maryland, il semble peu probable que l’une ou l’autre société apporte des modifications qui réduiraient le pool de profils ADN disponibles pour ces recherches. Les deux sociétés ont déclaré dans des déclarations qu’elles n’avaient pas l’intention de mettre à jour leurs politiques. « Si le reste de la nation n’a pas cette exigence, pourquoi se plieraient-ils aux besoins du Maryland ? a déclaré Paul Holes, un critique du projet de loi et un enquêteur à la retraite des affaires froides qui faisait partie de l’équipe qui a trouvé M. DeAngelo. « Maintenant, ils servent le plus grand bien aux dépens d’un État. » Au cours des trois années écoulées depuis que l’équipe de M. Holes a trouvé M. DeAngelo, probablement plusieurs centaines de cas, dont beaucoup remontent à des décennies, ont été résolus à l’échelle nationale grâce à la généalogie génétique. La méthode a été utilisée pour résoudre des crimes, disculper des innocents et trouver les noms de restes non identifiés. Le ministère de la Défense peut utiliser la technique pour identifier les soldats de la Seconde Guerre mondiale.

Dans certains cas, les clients peuvent ne jamais savoir que les marqueurs ADN qu’ils ont téléchargés dans une base de données sont utilisés par la police pour identifier les coupables – ou que l’utilisation de la base de données peut causer des problèmes à leurs proches. En 2018, la police d’Orlando, en Floride, a demandé à une femme un test ADN, lui disant qu’elle croyait qu’elle était liée à une personne décédée qu’elle tentait d’identifier. Elle a obtempéré, seulement pour découvrir qu’ils étaient enquêter sur son fils, qui a ensuite été arrêté et accusé de meurtre.

Dans d’autres cas, les détectives peuvent collecter subrepticement l’ADN d’un parent d’un suspect en testant un objet que le parent a jeté à la poubelle. La nouvelle loi du Maryland stipule que lorsque les policiers testent l’ADN de «tiers» – des personnes autres que le suspect – ils doivent d’abord obtenir leur consentement par écrit, à moins qu’un juge n’approuve la collecte trompeuse. Les enquêteurs ne peuvent utiliser aucune des informations génétiques recueillies, qu’elles proviennent du suspect ou de tiers, pour en savoir plus sur les traits psychologiques ou les prédispositions à la maladie d’une personne. A la fin de l’enquête, tous les dossiers génétiques et généalogiques qui ont été créés pour elle doivent être supprimés des bases de données. Et peut-être le plus important, les chercheurs du Maryland intéressés par la généalogie génétique doivent d’abord tenter leur chance avec une base de données d’ADN gérée par le gouvernement, appelée Codis, dont les profils utilisent beaucoup moins de marqueurs génétiques. M. Holes a dit que cette partie de la loi pourrait avoir des conséquences tragiques. Pour les cas anciens, a-t-il souligné, les preuves ADN sont souvent très dégradées et fragiles, et chaque test ADN consomme une partie de ce précieux échantillon. « En substance, la loi pourrait potentiellement m’amener à tuer mon cas », a-t-il déclaré. Et étant donné la vitesse à laquelle évolue la technologie de l’ADN, a-t-il ajouté, il n’est pas sage qu’une loi impose l’utilisation d’un type particulier de test. Mais d’autres experts ont qualifié cette disposition de cruciale, car la violation potentielle de la vie privée est beaucoup plus grave pour la généalogie génétique, qui donne aux forces de l’ordre l’accès à des centaines de milliers de marqueurs génétiques, qu’elle ne l’est pour Codis, qui n’utilise qu’une vingtaine de marqueurs. Ces recherches sont « l’équivalent du gouvernement qui examine tous vos dossiers médicaux et tous vos dossiers familiaux juste pour vous identifier », a déclaré Leah Larkin, une généalogiste génétique qui dirige une entreprise de conseil dans la région de la baie de San Francisco qui est largement axée sur l’aide aux adoptés et autres personnes pour retrouver leurs parents biologiques. « Je ne pense pas que les gens apprécient pleinement tout ce que contiennent vos données génétiques. »