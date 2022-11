Deux nouvelles licences commerciales approuvées, la Ville ouvre une discussion sur la subvention au logement – ​​Shaw Local

MORRIS – Le conseil municipal de Morris a approuvé lundi soir deux nouvelles licences commerciales.

Jessica Edwards exploitera Rustic Events Company, un lieu d’événements et une entreprise de planification d’événements situés au 650 W. Washington St., et Julie Chatton exploitera Julie’s Cheesecake Cafe, un restaurant, situé au 511 Liberty St.

Une audience publique a eu lieu pour examiner les résolutions relatives à la subvention globale de réhabilitation des logements pour le développement communautaire.

La ville de Morris a demandé la subvention en août après avoir organisé un forum public lors de la réunion du conseil du mois.

Connie Buchanan, du Conseil des gouvernements du centre-nord de l’Illinois, est revenue lundi pour discuter de la candidature de la ville après que l’État a déplacé la date limite.

“L’État a déplacé la date à janvier – c’était en octobre – nous avons donc dû répéter cela et le but de la réunion est d’obtenir l’avis du public concernant le projet de la ville de soumettre une subvention”, a déclaré Buchanan.

La ville a demandé une demande de subvention de 650 000 $ au programme de réhabilitation de logements de subventions globales de développement communautaire de l’Illinois au département du commerce et des opportunités économiques de l’Illinois pour obtenir des fonds pour réhabiliter environ 10 maisons unifamiliales occupées par le propriétaire éligibles dans la zone du projet, qui est de Division Street à l’ouest jusqu’aux rues Price et Grant à l’est, les rues Railroad et Armstrong au nord et Main Street au sud.

Buchanan a déclaré que la ville avait déposé un plan d’aide à la réinstallation anti-déplacement, ce qui signifie que les résidents ne seraient pas déplacés de chez eux s’ils n’utilisaient pas la subvention.

Les propriétaires qui reçoivent cette subvention seront tenus de rester à cette adresse pendant au moins 5 ans afin d’éviter que les fonds ne soient utilisés à mauvais escient pour la vente de chiffre d’affaires à des fins lucratives.

Le maire de Morris, Chris Brown, a déclaré que la ville remettrait la demande le 19 janvier et que la ville connaîtrait « espérons-le » les résultats d’ici l’automne.

Après avoir demandé s’il y avait des questions, des préoccupations ou des objections sans réponse, Brown a remercié les personnes présentes et a clos l’audience publique.