Deux nouvelles expositions d’art, et vous êtes invités

L’artiste nous rappelle que même si demain n’est jamais promis, l’espoir et la beauté nous entoureront toujours d’une manière ou d’une autre.

Deux nouvelles expositions personnelles sont présentées à la galerie WKP Kennedy à partir d’aujourd’hui.

« Upon A Star » est une exposition personnelle de Corbin Elliot et « The Calm Water of Returning Home » est une exposition personnelle de Curtis Tyler Moore

Les deux seront exposés jusqu’au samedi 26 octobre.

Il y aura une réception d’ouverture pour les deux ce soir à 18 heures à la galerie WKP Kennedy et vous êtes invités,

« Ce sera une merveilleuse occasion de rencontrer les artistes et de se mêler à de superbes œuvres d’art, à de la nourriture, à des boissons et à une charmante compagnie », indique un communiqué de presse.

Cet événement est gratuit.

« Corbin Elliot est un artiste émergent basé à North Bay, spécialisé dans les approches de peinture contemporaine qui idéalisent, confrontent ou conceptualisent des aspects prédestinés de notre réalité commune. Lorsque sa toile devient une fouille journalistique personnelle, de telles peintures en viennent inévitablement à refléter et à interpréter une humanité unifiée.

« Immersives dans le sens de leur exécution, les œuvres d’Elliot introduisent de nouvelles techniques et une application de peinture sculpturale pour transcender le plan bidimensionnel du tableau et démanteler les frontières entre l’image et la position du spectateur.

« À la base, Upon a Star rend hommage à la diversité des expériences humaines, qui sont liées à une vie de croissance et de transformation continues. L’artiste nous rappelle que même si le lendemain n’est jamais promis, l’espoir et la beauté nous entoureront toujours d’une manière ou d’une autre. Tissé ensemble à travers une iconographie et un symbolisme répétés, il crée un langage visuel qui parle de la nature surréaliste de nos vies et de notre présence éternellement liminale parmi les étoiles dans lesquelles nous résidons.

« Upon a Star » sera exposé dans la galerie II.

Curtis Tyler Moore est le bénéficiaire du WKP Curatorial Mentorship pour 2024 qui invite les artistes émergents sans expérience préalable d’exposition personnelle à soumettre des propositions pour leur propre exposition personnelle.

La première exposition personnelle de Moore, « Paysages et eaux calmes du retour à la maison », capture la beauté transcendante du paysage nordique. Les œuvres présentées invitent les spectateurs à découvrir leur environnement avec un sens renouvelé de l’émerveillement, soulignant le lien profond entre la nature, l’identité et l’expression artistique à travers un prisme contemporain.

« Paysages et eaux calmes du retour à la maison » sera exposé dans la Galerie I.