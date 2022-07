Deux nouvelles études indiquent une origine naturelle de Covid

WUHAN, CHINE – 20 NOVEMBRE : (CHINE OUT) Ce vendeur porte un masque lors de la vente de poisson sur un marché ouvert le 20 novembre 2021 à Wuhan, en Chine. (Photo par Getty Images)

De nouvelles études scientifiques ont renforcé la théorie selon laquelle le coronavirus est originaire d’un marché aux animaux de Wuhan en Chine.

Les études indiquent que le virus est passé des animaux vivants du marché aux humains.

La recherche, cependant, n’a pas réfuté la théorie selon laquelle le virus provenait d’une pause en laboratoire.

Un marché aux animaux à Wuhan en Chine a vraiment été l’épicentre de la pandémie de Covid-19, selon deux nouvelles études dans la revue Science publiées mardi qui prétendent avoir fait pencher la balance dans le débat sur les origines du virus.

Répondre à la question de savoir si la maladie s’est propagée naturellement des animaux aux humains, ou s’il a été le résultat d’un accident de laboratoire, est considéré comme essentiel pour éviter la prochaine pandémie et sauver des millions de vies.

Le premier article a analysé la répartition géographique des cas de Covid-19 au cours du premier mois de l’épidémie, décembre 2019, montrant que les premiers cas étaient étroitement regroupés autour du marché de Huanan.

Le second a examiné les données génomiques des premiers cas pour étudier l’évolution précoce du virus, concluant qu’il était peu probable que le coronavirus ait largement circulé chez l’homme avant novembre 2019.

Les deux étaient auparavant publiés en tant que “prépublications”, mais ont maintenant été approuvés par un examen scientifique par des pairs et paraissent dans une revue prestigieuse.

Michael Worobey de l’Université de l’Arizona, co-auteur des deux articles, avait précédemment appelé la communauté scientifique dans une lettre à être plus ouverte à l’idée que le virus était le résultat d’une fuite de laboratoire.

Mais les découvertes l’ont déplacé “au point où maintenant je pense aussi qu’il n’est tout simplement pas plausible que ce virus ait été introduit autrement que par le commerce d’espèces sauvages sur le marché de Wuhan”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un appel au sujet des découvertes.

Bien que l’enquête précédente se soit concentrée sur le marché des animaux vivants, les chercheurs voulaient plus de preuves pour déterminer qu’il s’agissait vraiment de l’ancêtre de l’épidémie, par opposition à un amplificateur.

Cela a nécessité une étude au niveau du quartier à Wuhan pour être plus certain que le virus était “zoonotique” – qu’il est passé des animaux aux humains.

L’équipe de la première étude a utilisé des outils de cartographie pour déterminer l’emplacement de la plupart des 174 premiers cas identifiés par l’Organisation mondiale de la santé, trouvant que 155 d’entre eux se trouvaient à Wuhan.

De plus, ces cas se regroupaient étroitement autour du marché – et certains premiers patients sans antécédents récents de visite du marché vivaient très près de celui-ci.

Les mammifères désormais connus pour être infectables par le virus – y compris les renards roux, les blaireaux de porc et les chiens viverrins – ont tous été vendus vivants sur le marché, a montré l’équipe.

Deux introductions à l’homme

Les auteurs de l’étude ont également lié des échantillons positifs de patients au début de 2020 à la partie ouest du marché, qui vendait des animaux vivants ou fraîchement abattus fin 2019.

Les premiers cas étroitement confinés contrastaient avec la façon dont il rayonnait dans le reste de la ville en janvier et février, ce que les chercheurs ont confirmé en explorant les données d’enregistrement des médias sociaux à partir de l’application Weibo.

Worobey a déclaré dans un communiqué :

Cela nous indique que le virus ne circulait pas de manière cryptée.

“Il est vraiment né sur ce marché et s’est répandu à partir de là.”

La deuxième étude s’est concentrée sur la résolution d’une divergence apparente dans l’évolution précoce du virus.

Deux lignées, A et B, ont marqué le début de la pandémie.

Mais alors que A était plus proche du virus trouvé chez les chauves-souris, suggérant que le coronavirus chez l’homme provenait de cette source et que A a donné naissance à B, c’est B qui s’est avéré beaucoup plus présent sur le marché.

Les chercheurs ont utilisé une technique appelée “analyse de l’horloge moléculaire”, qui repose sur la vitesse à laquelle les mutations génétiques se produisent au fil du temps pour reconstruire une chronologie de l’évolution – et ont constaté qu’il était peu probable que A ait donné lieu à B.

“Sinon, la lignée A aurait dû évoluer au ralenti par rapport au virus de la lignée B, ce qui n’a tout simplement pas de sens biologique”, a déclaré Worobey.

Au lieu de cela, le scénario probable était que les deux soient passés des animaux du marché aux humains à des occasions distinctes, en novembre et décembre 2019. Les chercheurs ont conclu qu’il était peu probable qu’il y ait eu une circulation humaine avant novembre 2019.

Dans ce scénario, il y avait probablement d’autres transmissions d’animal à humain sur le marché qui ne se sont pas manifestées comme des cas de Covid-19.

« Avons-nous réfuté la théorie des fuites de laboratoire ? Non, nous ne l’avons pas fait. Pourrons-nous jamais le savoir ? Non », a déclaré le co-auteur Kristian Anderson du Scripps Research Institute.

“Mais je pense que ce qui est vraiment important ici, c’est qu’il existe des scénarios possibles et ce sont des scénarios plausibles et il est vraiment important de comprendre que possible ne signifie pas également probable.”