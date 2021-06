Deux nouvelles espèces d’écureuil volant laineux découvertes dans l’Himalaya enthousiasment les scientifiques

Les scientifiques ont découvert deux nouvelles espèces d’écureuil volant laineux, dont le nom scientifique est Eupetaurus cinereus. Grâce à leur étude, l’équipe de scientifiques a découvert qu’il existe deux espèces distinctes d’écureuils volants laineux qui vivent à des milliers de kilomètres l’une de l’autre à certaines des plus hautes altitudes de l’Himalaya. L’étude a utilisé des examens morphologiques et des analyses phylogénétiques moléculaires pour différencier les espèces nouvellement découvertes.

L’étude des deux nouvelles espèces a été publié dans le Zoological Journal of the Linnean Society, la semaine dernière. Le groupe de scientifiques impliqués dans l’étude comprenait également le scientifique en chef et directeur de l’Australian Museum Research Institute (AMRI), Kristofer M. Helgen, avec son collègue, a étudié l’espèce mystérieuse en examinant des spécimens de musée et en collectant des données d’observations de l’espèce. , comme des pièges photographiques.

Les deux nouvelles espèces découvertes s’appellent l’écureuil volant laineux du Tibet (Eupetaurus tibetensis) et l’écureuil volant laineux du Yunnan (Eupetaurus nivamons). La recherche mentionne que l’écureuil volant laineux du Tibet vit dans la région himalayenne qui croise l’Inde, le Bhoutan et le Tibet, tandis que l’écureuil volant laineux du Yunnan est originaire de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine.

L’écureuil laineux se trouve généralement dans l’habitat himalayen accidenté situé à une altitude de 16 000 pieds. C’est à cause de la région éloignée et inhabitée où ils prospèrent, que très peu de scientifiques ont même vu l’animal à l’état sauvage. Les écureuils laineux sont de nature nocturne et ont une fourrure brun grisâtre, ce qui les aide à se camoufler avec leur environnement. Cela le rend encore plus difficile à repérer. Le zoologiste Oldfield Thomas a identifié l’écureuil laineux en 1888.

La recherche mentionne que pendant une grande partie du 20e siècle, l’écureuil volant était considéré comme éteint jusqu’à ce qu’il soit redécouvert en 1994 dans le nord du Pakistan. Avec cette dernière étude, les scientifiques sont parvenus à fournir la première revue taxonomique et biogéographique de l’écureuil volant laineux qui ne contenait jusqu’à présent qu’une seule espèce.

