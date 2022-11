Deux nouvelles entreprises approuvées, le maire parle de la conférence sur la résilience économique de la communauté hôte nucléaire – Shaw Local

MORRIS – Un centre de conditionnement physique et un dépanneur font partie des deux licences commerciales que le conseil municipal de Morris a approuvées lundi soir.

Brian Bishop exploitera un Carlson Gracie, un magasin d’autodéfense et de conditionnement physique au 1715 Division St. Unit A, Loves Travel Stops & Country Stores exploitera un dépanneur avec carburant, vente de pneus et assistance routière au 8909 N. Brisbon Road.

La ville a approuvé un permis d’alcool de classe D, pour la bière, le vin et les spiritueux pour Karla Escalante-Ferreyra exploitant le County Farmhouse Cafe au 425 E. Route 6 Unités C et D.

Le maire Chris Brown a déclaré que la ville de Morris accueillerait la conférence sur la résilience économique de la communauté hôte nucléaire du 16 au 17 novembre.

La conférence intervient après que le comté de Grundy ait reçu une subvention de 600 000 $ pour les communautés nucléaires de la US Economic Development Administration, une division du département américain du Commerce. Cette subvention était en réponse à la quasi-fermeture de la gare de Dresde l’année dernière, selon un communiqué de presse publié en septembre par la Chambre de commerce et d’industrie du comté de Grundy.

La subvention sera utilisée pour soutenir la stratégie de résilience économique de la communauté hôte nucléaire du comté de Grundy, qui recherchera les meilleures options économiques pour tirer parti de la main-d’œuvre et des actifs stratégiques de la région pour attirer de nouveaux investissements et créer des emplois de qualité, selon la Chambre de commerce.

Pendant ce temps, Brown a déclaré que les services des travaux publics de la ville de Morris subiront une mise à niveau du système les 14 et 15 novembre, mais qu’il ne devrait pas y avoir d’interruption de service.