Deux nouvelles enquêtes Partygate ouvertes par Met Police – alors que Boris Johnson lâche prise

La police a ouvert deux enquêtes sur des rassemblements politiques pendant les restrictions de Covid, mais a déclaré qu’elle ne prendrait aucune autre mesure contre Boris Johnson.

Scotland Yard a déclaré qu’après avoir évalué de nouvelles preuves vidéo, il enquêtait à nouveau sur une fête de Noël « Jingle and Mingle » organisée par le personnel de campagne du maire de Shaun Bailey au siège des conservateurs le 14 décembre 2020.

Il a annoncé qu’il lançait également une enquête sur les « violations potentielles » des règles de Covid lors d’un rassemblement à l’intérieur du parlement le 8 décembre 2020, date d’un prétendu événement de boissons auquel assistait le grand conservateur Sir Bernard Jenkin pour l’anniversaire de sa femme.

Cette décision signifie que des questionnaires seront envoyés aux participants des deux événements, leur demandant s’ils avaient une « excuse raisonnable » pour les rassemblements en vertu des lois Covid en vigueur à l’époque.

Mais la police métropolitaine a déclaré qu’un « nombre d’autres événements » à Downing Street et à la résidence de campagne du Premier ministre Chequers, qui auraient impliqué M. Johnson en 2020 et 2021, ne seraient pas approfondis.

Le Cabinet Office a été critiqué par les alliés de M. Johnson après qu’il est apparu qu’il avait remis un dossier de preuves de journal de l’ancien Premier ministre à la police. Le bureau de l’ancien Premier ministre a précédemment déclaré que ses avocats avaient écrit à la police pour « expliquer en détail pourquoi le Cabinet Office se trompe totalement dans ses affirmations ».

La décision du Met enflammera les tensions déjà exacerbées au sein du parti de Rishi Sunak. Pas plus tard que la semaine dernière, Zac Goldsmsith, un allié clé de Johnson, a quitté le gouvernement en attaquant le Premier ministre. Une source gouvernementale a déclaré L’indépendant qu’il s’agissait d’une « question opérationnelle pour la police ».

Le Met a déclaré que ses propres officiers et collègues de Thames Valley avaient évalué les entrées de journal officiel transmises par le Cabinet Office. Scotland Yard a déclaré que chacun avait évalué les événements dans sa région et tous deux avaient conclu « qu’ils ne remplissaient pas les critères rétrospectifs pour ouvrir une enquête ».

Boris Johnson avait affirmé que le Cabinet Office avait « complètement tort » de remettre le dossier (PA)

La force a déclaré qu’elle pourrait revoir les évaluations si des preuves importantes sont révélées, et a ajouté: « L’approche de l’évaluation de ces événements a été cohérente, appliquant la loi avec soin, de manière approfondie, proportionnée, impartiale et sans crainte ni faveur. »

Pour qu’une enquête complète soit lancée, la police a déclaré avoir besoin de « preuves d’une violation grave et flagrante » des lois Covid, et pour qu’une enquête concerne des personnes qui « savaient ou auraient dû savoir que ce qu’elles faisaient était une infraction ».

Scotland Yard a révélé qu’elle ouvrirait une nouvelle enquête sur un événement de « boisson d’anniversaire » organisé pour l’épouse de Sir Bernard, Anne Jenkin, le 8 décembre 2020 – un rassemblement organisé dans le bureau de Westminster de la vice-présidente de la Chambre des communes, Dame Eleanor Laing.

Le président du comité des privilèges qui a enquêté sur M. Johnson au sujet de Partygate aurait assisté au cocktail marquant le 65e anniversaire de la baronne Jenkin, une homologue conservatrice, à l’époque où Londres était soumise à des mesures strictes de niveau 2 qui limitaient le mélange en intérieur.

Le député conservateur senior Sir Bernard Jenkin aurait assisté à l’événement de boissons (Médias PA)

M. Johnson a exigé la démission de M. Jenkin du comité des privilèges après la Guido Fumseck Le site Web a d’abord révélé la réception des boissons. L’ancien Premier ministre a déclaré que c’était « scandaleux » et a accusé le président du comité d' »hypocrisie de rang ».

Dame Eleanor a d’abord confirmé que l’événement avait eu lieu – mais a affirmé qu’elle avait utilisé une règle de deux mètres pour assurer la distanciation sociale afin que « personne qui travaillait ici ne soit mis en danger ».

Sir Bernard a dit Guido Fumseck qu’il « n’a assisté à aucun apéritif pendant le confinement ». Lorsqu’on lui a demandé s’il niait avoir bu lors de l’événement, M. Jenkin a déclaré: « Je ne me souviens pas. » La baronne Jenkin, Sir Bernard et Dame Eleanor n’ont pas encore répondu à d’autres questions sur l’événement.

Un message WhatsApp qui aurait été envoyé par la baronne Jenkin a décrit l’événement comme des « boissons d’anniversaire communes » qui seraient « distancées socialement » pour marquer son propre anniversaire et le 54e anniversaire de la députée conservatrice Virginia Crosbie.

Mme Crosbie s’est excusée d’avoir « brièvement » assisté à l’événement, mais a déclaré qu’elle n’avait pas bu ni fêté son anniversaire. « Je m’excuse sans réserve pour une erreur de jugement momentanée en assistant à l’événement. »

Fête de Noël des conservateurs (Daily Mirror)

Ayant initialement décidé de ne pas infliger d’amendes à la CCHQ, parti le 14 décembre, après une enquête basée uniquement sur des photos et des questionnaires. Mais une vidéo est apparue plus tard montrant le personnel buvant, dansant et plaisantant sur les restrictions de Covid.

Une invitation obtenue par la BBC disait: « JINGLE AND MINGLE: Réservez la date – lundi 14 décembre à 18h pour la fête de Shaun Bailey pour Londres. »

Le CCHQ a déclaré que des « mesures disciplinaires formelles » avaient été prises contre quatre membres du personnel détachés auprès de la campagne du maire de Londres de M. Bailey pour l’événement « non autorisé ».

Le candidat raté – qui a reçu une pairie de M. Johnson dans sa liste controversée des honneurs de démission – s’est déjà excusé pour l’événement. L’assistant conservateur Ben Mallet, qui a reçu un OBE sur la liste, est également visible dans les images.

La précédente enquête Partygate du Met a vu 83 personnes, dont l’ancien Premier ministre et M. Sunak, se voir infliger un total de 126 amendes.