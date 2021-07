Deux nouveaux téléphones vivo certifiés avec une charge de 44 W

Une paire d’appareils vivo à venir a été repérée dans la base de données de l’agence de certification chinoise 3C. Les deux téléphones offrent une charge de 44 W et, selon les rumeurs, ils pourraient être membres de la prochaine gamme vivo X70. Basé sur la spéculation, le V2134A est le X70 Pro, tandis que le V2130A est censé être le X70 vanille.

certifications vivo V2134A et V2130A

Les rumeurs passées suggèrent que le X70 apportera un nouveau capteur principal de 1/1,5 pouce avec la stabilisation du cardan à 5 axes. Il est également question d’écrans OLED 120 Hz et de Snapdragon 888 Plus sur les modèles Pro et Pro +, tandis que la vanille pourrait s’en tenir au SD 870 à la place. Nous nous assurerons de vous tenir au courant de plus de détails concernant la série X70 de vivo.

